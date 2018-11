Stiri pe aceeasi tema

Timisoara va fi la acest sfarsit de saptamana gazda Festivalului International de Tango Argentinian care va reuni patru sute de dansatori din peste zece tari, campioni mondiali si europeni la tango argentinian, dansatori profesionisti sau amatori. Evenimentul ajuns la cea de-a IV-a editie se va desfasura…

Mult așteptata campanie de curațenie pe care o aștepta cei din Timișoara și localitațile din jur incepe abia spre finele lunii noiembrie. E cu orar, așa ca trebuie sa fiți atenți unde și cand gasiți cel mai apropiat container. Atenție: nu se colecteaza decat mobilier și chiuvete, nu și crengi, cum era…

Centenarul va fi sarbatorit la Timișoara și prin teatru. Mai exact, printr-un festival care se va intinde pe durata unei luni. Festivalul de Teatru Dom 100 inseamna 14 spectacole și incepe vineri, 2 noiembrie, cu un text al lui Vlad Taușance.

Luna noiembrie este dedicata, la Timișoara, valorilor traditionale si folclorului autentic al sarbilor din Banat. Vor fi spectacole de muzica, dansuri tradiționale, expozitii de fotografie și pictura, proiectii de film, piese de teatru și multe altele.

E toamna, sunt din nou filme de Cannes. A treia ediție a festivalului „Les Films de Cannes a Timișoara" incepe cu un film mexican, al carui regizor, controversatul Carlos Reygadas, va fi prezent la deschiderea oficiala.

Muzeul Popa's și Salonul Internațional de Caricatura de Presa și Arte Vizuale Satirice se deschid, la inceput de octombrie, in Bastionul Theresia. Evenimentul este organizat de CJ Timiș, Muzeul Național al Banatului și Fundația Popa's și va fi deschis timp de 3 zile.

E 13, e cu noroc, spun organizatorii. La Muzeul Satului Banațean are loc, la acest sfarșit de saptamana, o noua ediție a Festivalului Plai. Pana duminica, sunt concerte și ateliere. Este asigurat și transportul.

- Ruta interna Timisoara – Bucuresti, operata de gigantul low-cost Ryanair, a atras 226.000 de pasageri in primele sapte luni din acest an, arata Ziarul Finaciar. Aceasta inseamna o crestere cu 12,6% fata de pe¬rioada similara a anului trecut. Cele mai operate curse de pe aeroportul Timișoara, dupa cea…