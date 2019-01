Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Turismului a lansat un clip de promovare a Romaniei, ca destinație pentru pasionații de turism cultural. Clipul promoveaza, prin intermediul calatoriei unui cuplu, orasele Alba Iulia, Sibiu, Targu Jiu, Constanta, Iasi, Timisoara si Bucuresti. Potrivit unei declaratii a ministrului Turismului,…

- Cluj-Napoca, Brasov sau Oradea, orase care au atras turistii ca un magnet, lipsesc din clipul pentru promovarea turismului cultural si de city break lansat de Ministerul Turismului. Oficialii din Minister au ales sa promoveze orase ca Sibiu sau Targu Jiu, decizia fiind contestata pe facebook.

- Oraș cu peste jumatate de milion de turiști în anul precedent, Cluj-Napoca a fost trecut cu vederea de realizatorii materialului propus de Ministerul Turismului. În detrimentul "orașului-magnet", lider în clasamentul național privind calitatea vieții, au fost preferate…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2018 UMFST TG. MURES : Peste 8.400 de candidati s-au inscris la examenul de intrare in Rezidentiat, care va avea loc duminica, anul acesta fiind scoase la concurs, in toata tara, 5.415 locuri si posturi. Dintre acestea, 4.730 de locuri/posturi sunt pentru medicina, 406…

- Timp de cinci zile, peste 60 de expozanți din intreaga țara, producatori și comercianți, vor oferi publicului larg, la prețuri accesibile de producator, o gama variata de articole de imbracaminte, incalțaminte, articole pentru copii, marochinarie, dar și accesorii, bijuterii, cosmetice și produse…

- O parte din tezaurul istoric de neprețuit al Romaniei, ce reuneste peste 1.000 de obiecte arheologice din metale pretioase, constituit in expoziția ”Aurul si argintul antic al Romaniei” descoperite de-a lungul secolelor pe teritoriul Romaniei, a ajuns in aceasta vara Szeged, in Ungaria, in prezenta…

- Ca in fiecare an, sub deviza consacrata „Distracție gratis, nu degeaba!”, studenții din intreaga Romanie au acces gratuit la evenimente culturale, sportive, de educație non-formala sau de divertisment. UNIFEST va da start distracțiilor, vineri, in ritm de dans, in Piața Unirii, la care…

- „A fost 30 Octombrie, a fost Marsul Chitarelor, am intrat deja in al patrulea an de dupa Colectiv. Nu stiu daca aseara am fost multi sau putini, cu siguranta, desi unitatea de masura este aceeasi, perceptia este diferita de la om la om, de la interes la interes. Cu siguranta pentru unii am fost o…