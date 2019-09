Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 25 august. Vremea va fi in continuare caniculara. Sfarșitul weekend-ului vine cu temperaturi de peste 34 de grade, in majoritatea zonelor țarii. In unele regiuni pot aparea și ploile.

- Prognoza meteo 25 iulie. Iata ca, in sfarsit, furtunile pleaca de pe teritoriul Romaniei. Sunt asteptate maxime de pana la 30 de grade Celsius, iar pe litoral va fi vreme numai buna de plaja!

- Uniqa Asigurari organizeaza, miercuri, conferinta de lansare a unui serviciu digital unic pentru companiile de asigurari din Romania. Potrivit organizatorilor, la evenimentul ce va avea loc incinta unui mall din Bucuresti vor participa Franz Weiler, CEO Uniqa Asigurari, Iuliana Rusei, membru Directorat…

- Manuel Chivari, cunoscut pentru participarea in Selecția Naționala Eurovision, lanseaza single-ul “Unde te duce inima”, sub egida TunedIn Records. Piesa este scrisa chiar de Manuel impreuna cu Alexandru Anghel, orchestrația fiind realizata de DJ Take. Piesa beneficiaza de un videoclip regizat de George…

- Joi, 27 iunie, incepand cu ora 18:00 (open doors), cei de la The Mono Jacks vor susține un concert acustic in deschiderea seriei de concerte Backyard Acoustic Season in gradina Expirat – Halele Carol (str. Constantin Istrati nr. 1). In deschiderea concertului care este deja sold out va concerta Maru,…

- Viorica Dancila are trei terenuri, unul in Predeal, alte doua, mostenite de la parinti, in judetul Dolj. Premierul mai detine 1 casa in judetul Dolj, 2 apartamente in Ploiesti si Teleorman si 1 casa de vacanta in Predeal. Bijuteriile premierului, inele, cercei, pandantive, brose, valoreaza 5000 de euro.…

- Lavinia incepe vara cu forțe proaspete și lanseaza, la trei luni de cand a nascut, o noua piesa cu versuri in limba spaniola – „Mamajuana”, alaturi de Santha. Urmareste aici videoclipul: Pe ritmurile latino, Lavinia a filmat intr-o locație din București cu specific sud-american. Artista și-a adaptat…