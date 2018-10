Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Timishort cu numarul 10 invita cinefilii din orașul de pe Bega la: 70 scurtmetraje din intreaga lume, imparțite in 8 secțiuni: Competiția Internaționala, Competiția Naționala, Videorama, TimiKids, Animation Panorama, Focus: Macedonia, Midnight Sun, Festival invitat: Festivalul Filmului Libanez.

- Cel mai important festival de scurtmetraje din vestul Romaniei, Timishort, se va desfasura la Timisoara, in perioada 3 - 7 octombrie, pentru cinci zile publicul putand viziona peste 70 de scurtmetraje de succes international, apreciate de publicul din intreaga lume, conform unui comunicat al organizatorilor,…

- Organizatia de Tineret a Partidului Miscarea Populara organizeaza in perioada 6 9 septembrie 2018, la Neptun, Scoala de Vara a Tineretului PMP, in cadrul careia se vor desfasura mai multe dezbateri tematice si intalniri ale tinerilor cu lideri ai PMP. Invitati la acest eveniment vor fi membri ai conducerii…

- Dacii si romanii revin in Cetatea Tomisului In perioada 31.08.2018 02.09.2018, la Constanta se va desfasura cea de a VII a editie a Festivalului Antic Tomis, informeaza Primaria Constanta. Astfel, vineri, 31 august 2018, in prima zi a festivalulului, intre orele 16:30 ndash; 18:00, va avea loc parada…

- Cea de-a XV-a editie a concursului national „Mesajul meu antidrog”, unul dintre proiectele de succes de prevenire a consumului de droguri in randul populatiei scolare din invatamantul gimnazial si liceal din toate judetele tarii si din Bucuresti si care se desfasoara anual, inca de la infiintarea ANA,…

- Prime Minister Viorica Dancila announced that starting Wednesday she will take a tour of the Western Balkans, including official visits to Montenegro and the Republic of Macedonia. "The political dialogue with the officials of the two states will focus on reconfirmation of the strengthened…

- Cea de-a doua ediție a reality show-ului ”Poftiți la Nea Marin”, difuzata luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1, nu a venit doar cu foarte multe provocari, ci și cu o mulțime de surprize.

