Timisoara Day - a century since the Great Union with the Kingdom of Romania

- In the future, Romania will remain the same loyal, consistent and trustworthy strategic partner for the US, Romania's Justice Minister Ana Birchall said on Thursday.She mentioned that on July 11th, it is 22 years since the launch of the Strategic Partnership between Romania and the US, on…

- Fostul președinte al Romaniei Ion Iliescu ramane in continuare sub tratament la Spitalul Universitar de Urgența Elias din Capitala, anunța reprezentanții unitații spitalicești, care precizeaza ca starea de sanatate a fostului șef de stat evolueaza favorabil."Starea de sanatate a domnului Ion…

- Mesajul postat de catre reprezentanta diplomatica britanica vizeaza alegerile europarlamentare si referendumul pentru justitie, dar se refera, in mod indirect, si la sentinta primita de catre Liviu Dragnea, fost presedinte al PSD si fost presedinte al Camerei Deputatilor. "Moment exceptional pentru…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni, dupa condamnarea la inchisoare a lui Liviu Dragnea, ca partidul va urma o noua cale, iar tranzitia va fi facuta statutar. "PSD isi urmeaza calea, as putea spune o noua cale din acest punct de vedere, pentru ca tranzitia va fi facuta statutar. Doamna…

- Aproape in fiecare moment, tu faci o alegere. Te duci in stanga sau dreapta. Mananci asta sau mananci cealalta. Te imbraci in alb sau portocaliu. Iei liftul sau mergi pe scari. Vezi un film sau altul. Viața ta nu depinde de fiecare alegere. Poți sa nu alegi nimic și nu se schimba mare lucru. Și totuși,…

- Informatii de ultim moment in cazul mortii lui Razvan Ciobanu. Dupa ce presa a adus la suprafata multe nereguli cu privire la accidentul devastator in care regretatul designer si-a pierdut viata, acum, oamenii legii continua ancheta.

- Moment stanjenitor pentru presedintele rus, Vladimir Putin. Acesta a cazut pe burta in fata spectatorilor dupa ce a castigat un meci demonstrativ de hochei in orasul Soci. Totul s-a intamplat in timp ce liderul de la Kremlin se bucura de victorie și saluta oamenii.

- Serviciile medicale de baza pentru asigurați s-ar putea reduce, a declarat ministrul sanatații, Sorina Pintea, in condițiile modificarii pachetului de baza de care beneficiaza asigurații din sistemul public. La acest moment nu se știe ce servicii ar putea ieși din acest pachet și vor fi platite de asigurați…