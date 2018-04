Timisoara, Cluj-Napoca si Bucuresti, in topul scumpirilor de apartamente in luna martie

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul mediu solicitat pentru locuintele vechi, cat si pentru cele noi, a ajuns in luna martie la 1.200 de euro mp util, cu 0,3% mai mult decat la finele lunii trecute, cand se situa la o medie de 1.197 de euro pe metru patrat, cele mai mari cresteri fiind in Timisoara, ClujNapoca si Bucuresti.

- Conform Imobiliare.ro, Timisoara, Cluj-Napoca si Bucuresti sunt in topul scumpirilor in luna martie. Iasi este singurul dintre marile orase analizate in care preturile apartamentelor au consemnat o scadere generalizata.

- Pretul mediu solicitat pentru locuinte, la nivel national, a crescut cu 0,3% in luna martie comparativ cu februarie, pana la 1.200 de euro pe metru patrat util, in topul scumpirilor fiind Capitala, Timisoara, Cl...

- In luna martie a acestui an, pretențiile vanzatorilor de apartamente s-au majorat ușor la nivel național. Potrivit datelor furnizate de cel mai mare portal romanesc de imobiliare, prețul mediu solicitat de catre aceștia, atat pentru locuințele vechi, cat și pentru cele noi, a ajuns la 1.200…

- Apartamentele au continuat sa se scumpeasca ușor, in luna martie, orașele in care s-au inregistrat cele mai mari creșteri de prețuri fiind Timișoara, Cluj-Napoca și București. Potrivit unei analize Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat de vânzătorii de apartamente a ajuns la 1.200 euro…

- Potrivit unui studiu, prețul mediu solicitat de catre aceștia, atât pentru locuințele vechi, cât și pentru cele noi, a ajuns la 1.200 de euro pe metru patrat util, respectiv cu 0,3% mai mult decât la finele lunii trecute (când se situa la o medie de 1.197 de euro pe metru…

- Pretul mediu solicitat pentru locuintele vechi, cat si pentru cele noi, a ajuns in luna martie la 1.200 de euro mp util, cu 0,3% mai mult decat la finele lunii trecute, cand se situa la o medie de 1.197 de euro pe metru patrat, cele mai mari cresteri fiind in Timisoara, Cluj-Napoca si Bucuresti.

- Pretul mediu solicitat pentru locuintele vechi, cat si pentru cele noi, a ajuns in luna martie la 1.200 de euro mp util, cu 0,3% mai mult decat la finele lunii trecute, cand se situa la o medie de 1.197 de euro pe metru patrat, cele mai mari cresteri fiind in Timisoara, Cluj-Napoca si Bucuresti. …

- PwC Romania lanseaza campania de recrutare de juniori (studenti, proaspat absolventi, dar si persoane cu 1-2 ani de experienta) pentru birourile sale din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Chisinau. Cei aproximativ 150 de noi colegi se vor alatura din toamna echipelor de audit si taxe.

- CTP, unul dintre cei mai mari dezvoltatori si administratori de parcuri industriale si logistice din Romania si producatorul german de tuburi si sisteme de plastic si metal Frankische, anunta extinderea colaborarii in parcul industrial CTPark Turda, depasindu-se astfel 10.000 de metri patrati…

- Boc exclude „Big brothereala" la Cluj: "Camerele nu vor fi utilizate pentru amendarea soferilor" Municipalitatea are instalate 175 de camere video si intentia este ca numarul lor sa fie marit. Imaginile de pe aceste camere se vad si la Primarie, dar si la sediul Politiei Rutiere. Astfel, se discuta…

- Cateva mii de oameni au protestat duminica seara in Piata Victoriei din Capitala fata de propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Manifestatii au avut loc si in mai multe orase din tara, intre care Timisoara,…

- Clasamentul celor mai performante orașe din Romania a fost realizat pe baza a trei indicatori, printre care se numara și modul in care orașele reședința de județ au facut investiții cu fondurile europene. Municipiul Vaslui, cu 410 euro atrași pe cap de locuitor, in perioada 2007 – 2016, se afla in fața…

- Innovation Labs 2018 cauta tineri pasionați de tehnologie și inovare digitala, care vor sa-și puna ideile in mișcare. Ei se pot inscrie la hackathoanele și programele de mentorat organizate in București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara.

- Aceasta va avea loc in perioada 25 - 27 aprilie, este un eveniment organizat la UAIC, parteneri fiind celelalte universitati membre ale Consortiului UNIVERSITARIA - Universitatea din Bucuresti, Universitatea „Babes - Bolyai" din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara, dar Universitatea de…

- Exremele pietei rezidentiale. Clujul e in top cu 1.460 euro/mp, la polul opus preturi de 3 ori mai mici Dezvoltarea pieței locale este foarte asimetrica, aceasta avand ca centre de interes marile centre regionale. De prin 2014 încoace, se vorbește despre o revenire clara a pieței rezidențiale…

- Emisiunea de marci postale "Coloana Infinitului, omagiu eroilor neamului" poate fi achizitionata, incepand de luni, din magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si de la magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui comunicat…

- Duminica 11 februarie 2018 s-a incheiat la Cluj-Napoca una dintre seriile semifinale ale Campionatului national individual de sah seniori,editia 2018. Celelalte serii semifinale s-au desfasurat la Bucuresti,Braila,Iasi si Timisoara.Miza competitiei a fost calificarea la Finala nationala care va avea…

- Renașterea naționala și culturala a Romaniei reprezinta un moment cu o mare incarcatura istorica, ducand la concretizarea ideii unitații naționale. Cu ocazia celei de-a 170-a aniversari a Revoluției de la 1848, Romfilatelia introduce in circulație emisiunea de marci poștale „Renașterea Romaniei” in…

- Acceleratorul de afaceri Innovation Labs 2018 a deschis inscrierile pentru tinerii pasionati de tehnologie si inovare digitala. Hackathoanele si programele de mentorat vor fi organizate in Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara, in perioada 3 martie - 21 mai. Cine se poate inscrie.

- Au fost. Au lansat. Continua turneul de promovare. Au cantat Moon Museum, joi seara, in Moszkva Cafe. Noul lor album se numeste „From No To Nowhere“, scos la casa de discuri Fiver House Records, si pe care se pot asculta 14 piese. Proiectul Moon Museum reuneste, in afara de Mihai Grama…

- În ultimul trimestru al anului trecut cererea pentru proprietați rezidențiale (atât apartamente, cât și case) s-a diminuat, în medie, cu 13% fața de trimestrul anterior în cele mai mari șase orașe ale țarii, potrivit unui studiu realizat de catre agenția clujeana Edil…

- In prima luna a acestui an preturile apartamentelor noi si vechi au continuat sa creasca usor in comparatie cu cele inregistrate in ultima luna a anului trecut. Tendinta de crestere resimtita in ianuarie 2018 a fost sustinuta "in mod exclusiv de segmentul locuintelor nou-construite, intrucat…

- Piata imobiliara din Cluj aduce ieftiniri pe vechi si scumpiri pe nou la inceput de 2018 In capitala Transilvaniei locuințele vechi sunt considerabil mai scumpe decat cele noi, insa cele din urma au catigat teren in prima luna a anului 2018. Pe parcursul lui 2017, locuințele din România…

- Vreti apartament nou, scoateti, din ianuarie, mai multi bani din buzunar. Dezvoltatorii care construiesc imobile noi de locuinte au pretentii tot mai mari. Vor pentru locuințe chiar și cu trei procente mai mult, arata analiza preturilor realizata de unul dintre principalele portaluri imobiliare…

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. EY Express se deruleaza pe parcursul a patru luni si reprezinta un program…

- EY România a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenți și absolvenți din întreaga țara, care se vor alatura companiei în birourile EY din București, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Procesul se va desfașura în cadrul unui amplu program…

- Oferte City Break 2018 la Paris, de Ziua Indragostiților. Wizz Tours propune turistilor pachete de zbor si cazare din sase orase din Romania, dar si o promotie speciala pentru Ziua Indragostitilor. Parisul este orasul de care turistii nu se plictisesc niciodata si pe care aleg sa il viziteze cu placere…

- Pro TV da startul inscrierilor pentru urmatorul sezon „Vocea Romaniei“ si anunta zilele in care vocile ce vor sa se faca auzite sunt asteptate la auditiile de la Cluj, Iasi, Timisoara si Bucuresti.

- Sorina PINTEA, ministrul Sanatatii, s-a intalnit in aceasta dimineata cu reprezentantii Aliantei Nationale a Pacientilor cu Boli Rare. "Va multumesc ca mi-ati dat ocazia de a incepe mandatul alaturi de pacienti. Pentru mine este important ca Ministerul Sanatatii sa fie deschis in colaborarea cu asociatiile…

- Brandul danez ECCO a castigat premiul ”2017 Best Casual Shoes" la Sina Fashion Best Taste 2017, ce a avut loc in Beijing in decembrie anul trecut. Premiile Sina Fashion Best Taste 2017 au rolul de a ajuta la informarea si educarea consumatorilor cu privire la marcile si produsele de inalta calitate.…

- Bihorul este printre cele sapte mari orase din tara in care va poposi Caravana TVR 1 pentru preselectiile la show-ul de folclor, intitulat ,,O vedeta populara’’. Preselectiile nationale ale interpretilor se desfasoara din 1 februarie pana in 28 februarie. Realizatorii emisiunii vor…

- Locurile de munca in domeniul financiar au crescut cu 59% fata de anul trecut, potrivit datelor BestJobs.eu. Orasele cele mai ofertante sunt Bucuresti, Timisoara si Cluj-Napoca. 0 0 0 0 0 0

- Studiul a folosit trei indicatori pentru a masura performanța orașelor și a administrațiilor din România: valoarea absoluta a cheltuielilor de capital și valoarea absoluta a absorbției de fonduri europene, pe perioada 2007- 2016; cheltuielile de capital pe cap de locuitor și absorbția de fonduri…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca în domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica întocmita si publicata recent de o platforma de recrutare online. Potrivit datelor centralizate,…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca vacante in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabili, economiști si directori economici, arata o statistica realizata de platforma de recrutare online BestJobs.eu. Potrivit sursei citate, cele mai multe anunțuri…

- Ultimul sezon a restabilit ordinea in clasament, iar caștigul lui chef Sorin Bontea ii face pe ceilalți doi chefi, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, sa iși modifice strategia in prima etapa de cautari a unor ucenici talentați. Pe site-ul casting.a1.ro/chefilacutite/ toți cei care care vor…

- Operatorul low-cost Ryanair organizeaza recrutari pentru personal de cabina in mai multe orașe din Romania și ofera o prima de instalare de 1.200 euro, dar și alte facilitați pe zborurile companiei. Cei care doresc să lucreze ca însoțitori de zbor pe avioanele Ryanair trebuie să…

- Clujenii vand cel mai scump, dar sunt dispusi sa negocieze Marja de negociere pentru apartamentele tranzacționate in cele mai mari șase orașe ale țarii s-a diminuat in ultimul trimestru din 2017 fața de cel anterior. Acest fapt poate fi pus în legatura cu tendința generala de temperare…

- Protestele de sambata seara din București și principalele orașe din țara au fost readte de principalele agenții de presa din toata lumea, dar și de mai multe publicații importante, dintre care Euronews a avut un trimis special la București și a transmis live pe pagina de Facebook. Euronews a fost publicația…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Pașim in anul Centenarului Marii Uniri cu prima emisiune filatelica dedicata unui oraș din Romania. Braila, orașul cu una dintre cele mai timpurii atestari documentare, este al treilea oraș ca vechime al țarii, dupa Campulung și Curtea de Argeș. Scriitorul Panait Istrati spunea despre Braila ca, in…

- Ediția din 2018 a festivalului de film documentar Astra Film Festival se va derula sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, alaturi de alte patru evenimente culturale organizate in Romania și strainatate, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidentiala. ”Presedintele Romaniei,…

- Prețul apartamentelor a crescut la Cluj-Napoca în mod radical în 2017, fața de 2016. Raportat la anul anterior, capitala Transilvaniei se distinge prin creșterea-record fața de trimestrul al patrulea din 2016, respectiv 18,9%; acest salt poate fi pus pe…

- Capitala Banatului a inregistrat, trimestrul trecut, cel mai redus avans al prețurilor dintre marile centre regionale analizate, respectiv 0,9%. La fel ca in București, aici au avut loc, in funcție de zona, atat creșteri, cat și scaderi pe segmentul apartamentelor – in ambele cazuri, variațiile…

- ,,Chefi la cutite", da startul etapei de preselectii pentru cel de al cincelea sezon, unde pasionatii de gatit sau bucatarii au sansa sa isi dovedeasca abilitatile la bancul de lucru, potrivit antena1.Echipa "Chefi la cutite" porneste luna aceasta si prin tara in cautarea celor mai talentati bucatari,…

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Wizz Air va avea in 2018 alocate 24 de aeronave la cele sase baze, Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Emisiunea filatelica "Pasari migratoare, Cocori" va fi disponibila, incepand de vineri, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui comunicat al Romfilatelia, transmis…

- Teracomm anunța astazi ca produsele smart-watch pentru copii MyKi Touch și MyKi Watch au fost achiziționate de mii de parinți din Romania, pe parcursul anului 2017. Ceasurile inteligente, care aduc o comunicare mai facila și un plus de siguranța copiilor și parinților din Romania, au fost cel mai bine…