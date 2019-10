Stiri pe aceeasi tema

- Intreruperi apa calda pe mai multe strazi din Timișoara. Doua puncte termice din Timisoara vor avea, marti, apa calda oprita. Masura e necesara pentru efectuarea unor interventii la retea. In vederea remedierii unei defecțiuni termice la rețeaua primara, Colterm e nevoita sa intrerupa furnizarea apei…

- In mijlocul toamnei se va alerga din nou pe malurile batranei Bega și pe strazile Timișoarei, pentru a marca intrarea prințului Eugeniu de Savoya in cetate și, totodata, eliberarea orașului de sub dominația otomana. Cea de-a treia ediție a Timișoara City Marathon va avea loc in 27 octombrie. Evenimentul…

- Mai multe strazi din zona Sagului si Dambovitei raman luni dimineata fara apa calda. Colterm va remedia o serie de defectiuni din reteaua termica primara. In vederea remedierii unei defecțiuni tehnice la rețeaua termica primara, Colterm e nevoita sa intrerupa furnizarea apei calde la PT 86, 88, 89,…

- Alergare, aruncare la coșul de baschet și saritura in lungime vor fi probele prin care vor trece copiii cu dizabilitați intelectuale din Timiș la o noua ediție a evenimentului sportiv „Știu ca pot!” Evenimentul sportiv „Știu ca pot!” se va desfașura in 25 noiembrie, de la ora 10, la Sala Constantin…

- Poți incepe deja antrenamentul pentru ca nu mai este mult pana cand incepe incalzirea pentru Timișoara City Marathon – evenimentul la care poți alerga prin parcurile și zona istorica a cetații care va deveni in anul 2021 Capitala Europeana a Culturii.

- Nu va curge apa la robinetele timișorenilor in prima zi a acestei saptamani, din cauza unor lucrari efectuate de ENEL SA, la rețeaua de medie tensiune. Vor fi opriri in alimentarea cu energie electrica, astfel ca va fi intrerupta apa caldam și cea rece hidrofor la PT 48, luni, 2 septembrie, in intervalul…

- Puteți alerga și dona, la Timișoara, pentru dotarea cu aparatura medicala a saloanelor unde sunt cazați bolnavii de cancer care vin la Spitalul OncoHelp. Crosul Asociației OncoHelp este evenimentul care se va desfașura in orașul de pe Bega și prin intermediul caruia puteți contribui pentru aparatura…

- Anunț important pentru șoferi. Primaria Timișoara a informat, astazi, ca traficul rutier va fi complet inchis pe mai multe strazi din centrul orașului, la sfarșitul lunii august. Decizia a fost luata ca urmare a lucrarilor de reparații care se desfașoara in zona. „Pentru executarea lucrarilor de asternere…