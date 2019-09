Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat, luni, Acordul de parteneriat dintre Asociatia Timisoara 2021 - Capitala Culturala Europeana (CCE) si Ministerul Turismului, prin care se va face o promovare mult mai "agresiva" a municipiului banatean la toate targurile de promovare internationala la care…

- Timișoara primește un sprijin important cu scopul promovarii din punct de vedere turistic pentru anul 2021, cand va deține titlul de Capitala Culturala Europeana. Astazi, la sediul Consiliului Județean Timiș, a fost semnat un protocol de colaborare intre Asociația TM2021 și Ministerul Turismului, eveniment…

- Bogdan Trif, ministrul Turismului, este prezent la Timișoara. Luni, acesta a semnat un acord de parteneriat cu Simona Neumann, directorul executiv al Asociației Timișoara – Capitala Culturala Europeana, pentru a promova urbea de pe Bega ca viitoare Capitala Europeana a Culturii in anul 2021. Timișoara…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat miercuri contractul de finantare pentru proiectul de constructie a bazei Salvamont de la Paltinis, proiect in valoare de aproape 3,6 milioane de lei, iar Ministerul Turismului va finanta 85% din valoarea investitiei de baza, adica 2,3 milioane de lei, artaa…

- Ministerul Turismului a anuntat, joi, ca 7,6 milioane de lei vor fi investite la Ocna Sibiului pentru modernizarea parcului balnear, amenajarea unui camping turistic si a unui parc de rulote, potrivit news.ro.Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a spus ca Ministerul Turismului asigura o finantare…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat, joi, ca se va finanta pana la finalul anului turismul pe traseele de mocanita, prin modificarea Master-Planului de investitii. "Ca o informatie, va mai pot da in premiera ca suntem in lucru pentru modificarea Master-Planului de investitii in…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat, joi, ca in orasul statiune Ocna Sibiului se va face primul camping de rulote si corturi din Romania, finantat de minister de resort, care ar putea fi gata in 2020. "Mi-am dorit de foarte mult timp sa ajung in Sibiu in calitate de ministru al Turismului sa…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat marti contractul de finantare pentru proiectul ”Dezvoltarea turistica a Bratului Borcea-Calarasi”- port turistic de agrement, valoarea proiectului fiind de 86,5 milioane lei, din care Ministerul Turismului va asigura o finantare de 70% din investitia de baza.