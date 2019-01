Timisoara are cele mai "verzi" cladiri de spatii de birouri pe varianta de certificare BREEAM din tara, in competitie cu Capitala unde domina certificarea LEED

Stiri pe aceeasi tema

- Brasov, Timisoara, Cluj, alaturi de zone din Capitala precum Expozitiei, Barbu Vacarescu-Floreasca sau chiar Calea Victoriei vor deschide noi santiere de birouri in acest an, in conditiile in care anul 2018 s-a inchis cu un grad de neocupare de numai opt procente.

- Valoarea stocului modern de spatii de birouri din Capitala a ajuns, la final de 2018, la peste 2,70 milioane metri patrati, dintre care mai mult de 60% este reprezentat de cladiri de clasa A. In acelasi timp, pentru anul 2019 sunt anuntate proiecte...

- In 2018, RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, a ajuns la un numar total de peste 40 de birouri și peste 320 agenți in Romania. In ultimul an, RE/MAX a inaugurat 18 birouri noi in Romania, ultimele doua francize deschise fiind…

- In Bucuresti, chiriile prime in cadrul cladirilor de spatii de birouri din Bucuresti au fost stabile in ultimii 5 ani, la valoarea de 18,5 euro / mp / luna, iar anul urmator nivelul acestora va ramane in continuare pe acelasi trend. Cu toate acestea,...

- Romania a ramas o piata imobiliara atractiva pentru investitorii noi sau deja prezenti in regiunea Europei Centrale si de Est (ECE), alimentata de puterea de cumparare in crestere si dominata de sectoarele de retail si spatii de birouri, se arata in Barometrul KPMG privind Creditarea Imobiliara, remis…

- Deoarece dezvoltatorii de spatii de birouri sunt mai mult reactivi decat proactivi, activitatea de constructie s-a intensificat in ultimul an pe fondul rezultatelor economice favorabile, ceea ce a dus la o posibila supra-incarcare a calendarului de...

- Piata de birouri din Capitala a inregistrat in trimestrul al treilea un volum total de tranzactii de inchiriere de 73.500 de metri patrati, din care cererea noua a fost de 20.400 metri patrati, la jumatate fata de nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor furnizate de…

