Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Școala Gimnaziala ”Teodor Murașanu” Turda a organizat in data de 25.05.2019, in sala mare a Teatrului ”Aureliu Manea”, finala Festivalului de Teatru pentru Elevi ”Alter Ego”,

- Romania nu s-a calificat in finala Eurovision. Iata prestatia lui Ester Peony! Aseara a avut loc cea de-a doua semifinala Eurovision. Romania a intrat a sasea in concurs cu Ester Peony si piesa ei, On a Sunday. Prestatia solistei nu a impresionat, astfel ca tara noastra s-a numarat printre cele care…

- 2006 a fost anul in care Clubul Rotary a organizat prima editiei a Crosului care-I poarta numele, o competitie la care participa elevi din clasele IV-XII din municipiu. Evenimentul nu s-a organizat in fiecare an, editia a II-a desfasurandu-se in 2009. Au fost cateva editii consecutive, din nou o pauza,…

- 2006 a fost anul in care Clubul Rotary a organizat prima editiei a Crosului care-I poarta numele, o competitie la care participa elevi din clasele IV-XII din municipiu. Evenimentul nu s-a organizat in fiecare an, editia a II-a desfasurandu-se in 2009. Au fost cateva editii consecutive, din nou o pauza,…

- Asociatia Studentilor Crestini Ortodocsi Romani - Filiala Suceava organizeaza, in perioada 18-19 mai, editia a IV-a a competitiei „Studentul Sucevean", care are ca tema „Vesnicia s-a nascut la sat", fiind inspirati de anul omagial al satului romanesc. „Avem placerea sa ...

- Cea de-a cincea editie a programul "Train Like a Pro", organizat de fostul jucator Victor Hanescu si dedicat jucatorilor de tenis, baieti si fete, cu varste cuprinse intre 8 si 12 ani, se va desfasura la Tenis Club Elite Targu Jiu in perioada 24-31 august, se arata intr-un comunicat de presa remis…

- Festivalul de teatru bacauan I.D. Fest, organizat sub egida Asociației Ingenious Drama Festival, a dat startul inscrierilor pentru cea de-a XX-a ediție. Trupele de teatru se pot inscrie pana pe 22 iunie, pe site-ul festivalului: idfest.ro. I.D. Fest este cel mai mare festival de teatru pentru tineri…

- In perioada 22 februarie-1 martie 2019, in cadrul evenimentului intitulat ,,Zilele invatamantului special si special integrat iesean" elevii si profesorii ieseni au fost antrenati in doua campanii de sustinere in comunitate a drepturilor copiilor cu dizabilitati/ cerinte educationale speciale.  …