Timișenii, mai cumpătați de sărbători? Solicitări puține la Smurd-Ambulanță de Crăciun Intervențiile din acest an, in perioada Craciunului, au fost in limitele normale ale unei zile de weekend, povestesc cei de la ambulanța. Astfel, in 24 decembrie, medicii au primit 418 solicitari in dispeceratul integrat de la ISU Banat. Cei de la ambulanța au preluat 368 dintre ele, iar restul au fost rezolvate de cei de la SMURD, respectiv de serviciile medicale private. Ziua de Craciun insa, spun medicii, a fost una și mai puțin aglomerata spre deosebire de cea precedenta. In 25 decembrie, echipajele medicale au fost solicitate in 354 de cazuri. Acest lucru se intampla in condițiile… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Ajun si in prima zi a Craciunului, salvatorii din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) au intervenit in peste 2.200 de cazuri de urgenta. Peste 5.100 de pompieri au actionat zilnic pentru siguranta cetatenilor. Potrivit IGSU, s-au ...

- Alin Gheorghișan, actor la Teatrul de revista „Constantin Tanase” și concurent al show-ului “Te cunosc de undeva!”, face marturisiri emoționante, intr-un interviu acordat emisiunii “CulTOUR”, despre cadoul care i-a schimbat viața, dar și despre cele mai frumoase momente petrecute in perioada Craciunului.…

- Primarul Felix Borcean, cel care l-a prezentat pe noul manager medicilor de la Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș, a precizat ca a ținut foarte mult ca Octavian Dena sa preia managementul SMUC, cerandu-le cadrelor medicale sa fie alaturi de acesta: „N-am crezut ca voi avea in stanga…

- Anunt de ULTIMA ORA despre Florin Busuioc! Vezi ce s-a intamplat cu actorul Actorul Florin Busuioc a fost externat in urma cu trei zile de catre medicii de la Institutul „Prof. Dr. C.C. Iliescu” din Capitala, dupa cateva saptamani de spitalizare, au precizat, pentru MEDIAFAX , surse medicale. Aceleasi…

- De la sfarsitul lunii octombrie si pana acum s-au inregistrat 17 cazuri confirmate de bebelusi infectati cu stafilococ aurii.14 copii care au aceasta bacterie periculoasa sunt inca internati la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala. Medicii spun ca sunt in stare stabila, dar au probleme ale cailor…

- Medicii de familie din județul Alba au raportat in octombrie catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba 54 de cazuri de varicela, mai puține decat in perioada similara a anului trecut (73), insa numarul imbolnavirilor va fi mai mare in noiembrie, avand in vedere ca boala este extrem de contagioasa,…

- Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu" din Oradea a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in urma unor sesizari venite din partea unor apartinatori ai pacientilor si a altor cadre medicale, in perioada 12 iunie - 15 octombrie, comisia de cercetare disciplinara constituita in…

- Pompierii timișoreni au inceput, vineri o ancheta, pentru a stabili cauza probabila a izbucnirii incendiului de la Hotel Roma din Complexul Studențesc. In paralel, salvatorii verifica și autorizația de securitate la incendiu obținuta de reprezentanții societații in urma cu 17 ani. „In evidențele…