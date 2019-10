Timiş: Verificări ale inspectorilor de la ISU după lichidarea incendiului de la ISHO In incendiul de la ISHO Timisoara, care a fost lichidat, sambata, de echipele ISU Timis, au ars elemente combustibile si materiale de constructii pe o suprafata de 600 mp si nu au fost inregistrate victime.



Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a informat ca se fac cercetari pentru stabilirea cauzei care a dus la izbucnirea incendiului.



La fata locului s-a deplasat o echipa de inspectori din cadrul Inspectiei de prevenire, care "verifica modul de organizare impotriva incendiilor si vor aplica masurile reglementarilor tehnice in vigoare". AGERPRES/(AS - autor:… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

