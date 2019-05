Timiş: Un sfert din bugetul Timişoarei va fi alocat programului de dezvoltare, potrivit proiectului de buget 'In formula propusa la vot, bugetul total este de 974 de milioane de lei, cu un program de dezvoltare de 247 de milioane de lei. Ramanem pe aceleasi alocatii mari pentru Invatamant - de la 28 milioane de lei alocati anul trecut, la 35 de milioane de lei, in acest an, Sanatate - de la 63 de milioane de lei la 63,8 milioane de lei. Trebuie sa avem in vedere ca avem o multime de proiecte pe fonduri europene pentru care inca nu am semnat contractul de finantare si ca atare, ele nu apar cu sumele aferente in buget, ci vor fi introduse pe parcurs, dar domeniile mentionate vor beneficia de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a alocat 10 milioane de lei pentru finalizarea lucrarilor de investiții la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara. Repartizarea fondurilor a fost aprobata in comisia de lucru a ministerului, transmite deputatul PSD de Timiș Bianca Gavrilița. Ministrul Sorina Pintea a promis…

- Nicolae Robu susține ca Primaria Timișoara nu ar avea intarzieri mari in ceea ce privește plata lucrarilor efectuate de firmele cu care municipalitatea are contracte. Edilul declara ca o atenție sporita este acordata societații care realizeaza noul corp de cladire al Spitalului de Copii „Louis Țurcanu”…

- Colterm are datorii uriașe catre furnizori. Anul trecut, E.ON a penalizat de trei ori societatea de termoficare a Timișoarei. In februarie au fost reduși parametri de gaz, iar in iunie și in septembrie robinetul a fost inchis de tot. Totul s-a rezolvat dupa intervențiile primarului Nicolae…

- Graphic Space SRL a caștigat ambele licitații demarate de primarie, avand cea mai buna oferta, deși la proceduri s-au inscris cate patru sau cinci firme, susțin oficialii municipalitații. Firma Graphic Space SRL din Timișoara, cu sediul pe Calea Martirilor, este reprezentata de Ovidiu Miluța…

- Daca nu iese cu unul, poate iese cu altul. Probabil astfel a gandit primarul Nicolae Robu strategia de depunere a proiectelor europene pe Axa 4 a Programului Operational Regional. Astfel, desi sunt disponibile 54 de milioane de euro, Primaria a depus proiecte pentru 250 de milioane de euro. Edilul sef…

- Continua lucrarile la noul corp de cladire al Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, care ar urma sa fie finalizat pana la sfarșitul acestui an. Nicolae Robu a postat, astazi, pe pagina sa de Facebook, doua fotografii cu noua construcție, din care se poate vedea ca fațada a prins culoare,…

- Aflat in Japonia, primarul Nicolae Robu nu uita sa-si ridice singur osanale nici de acolo. El a pus pe Facebook fotografii cu noul corp al Spitalului de Copii din Timișoara, impaunandu-se cu lucrarile efectuate. The post Robu, in extaz despre noul corp al Spitalului de Copii: „Va place, dragi prieteni,…

- „Unii cu criticatul, alții cu facutul! Va place, dragi prieteni, cum se contureaza a arata noua cladire a Spitalului de Copii? De jumatate de secol, in Timișoara nu s-a mai construit nicio cladire spitaliceasca! La fel cum nu s-a construit niciun pasaj, niciun pod, niciun…, niciun…,…