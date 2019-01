Un barbat din Oradea, cu noua identitati false, urmarit international pentru furt in Italia, a fost depistat in judetul Timis. Acesta a ajuns, luni, in arestul Politiei Timis, dupa ce procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Timisoara au dispus retinerea acestuia pentru 24 de ore. "Barbatul a fost retinut in arestul Politiei Timis, urmand a fi demarate procedurile in vederea predarii catre autoritatile din Italia", a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Politiei Timis, Alexandra Petrovici. Pe numele barbatului exista doua mandate europene de arestare, emise de autoritatile…