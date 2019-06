Timiş: Spitale din cinci localităţi timişene pot accesa fonduri nerambursabile de la Consiliul Judeţean Prin schema de minimis sunt sustinute si stimulate furnizarile de servicii medicale prin achizitia de echipamente medicale, iar in programul de finantare pot intra unitatile sanitare din orasele Sannicolau Mare, Faget, Jimbolia, Deta si municipiul Lugoj. 'Masura este una in premiera pentru judetul nostru, iar pentru o distributie transparenta a banilor, CJ a realizat un ghid care prevede conditiile si criteriile de eligibilitate. Suma maxima ce poate fi accesata este de 200 de mii de euro, iar unitatile sanitare pot depune cererile si documentele necesare pana la data de 28 iunie', a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

