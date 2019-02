Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Justiția e dreapta. Daca ai incredere in Justiție, ți se va face intotdeauna dreptate. Mai devreme sau mai tarziu. Totul e sa nu te indoiești. Sa colaborezi cu Justiția și sa-ți probezi nevinovația. Statul de drept funcționeaza. Iar lupta anticorupție trebuie susținuta cu…

- Președintele Dreptei Liberale, Viorel Catarama, a afirmat, joi, ca declarațiile Laurei Codruța Kovesi, prin care fostul procuror șef al DNA se victimizeaza, constituie o grava eroare care va avea efecte negative asupra independenței justiției și a luptei anticorupție.„Dreapta Liberala considera…

- Sectia care o ancheteaza pe Laura Codruta Kovesi a fost deja calificata drept un instrument politic de catre Comisia Europeana, declara la RFI eurodeputatul PPE Cristian Preda, membru al partidului PLUS. Preda mai spune ca, în opinia sa, aceste acțiuni orchestrate de actuala putere, în frunte…

- "Ceea ce se intampla in seara aceasta cu Laura Codruta Kovesi este emblematic pentru ce se va intampla in fiecare zi in Romania daca ingenuncherea justitiei le va reusi celor din PSD. Toata tara poate vedea ca lupta acerba pentru controlul justitiei pe care au declansat-o, din prima zi a guvernarii,…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat, miercuri, pentru data de 20 martie discutarea celor doua rapoarte intocmite de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea unor abateri disciplinare de catre fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi.…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii discuta, miercuri, doua rapoarte intocmite de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea unor abateri disciplinare de catre fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi. * Una dintre abaterile disciplinare se refera la…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a amanat, miercuri, pentru 23 ianuarie 2019, discutarea a doua rapoarte intocmite de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea unor abateri disciplinare de catre fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi. Potrivit…

- Deputatul PSD, Andreea Cosma, a fost condamnata de judecatorii ICCJ la 4 ani de inchisoare cu executare, decizie care nu este definitiva. Cosma susține ca nu se aștepta la aceasta soluție și arata ca in spatele condamnarii este o razbunare a fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi și a anunțat ca…