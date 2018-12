Stiri pe aceeasi tema

- Domnul doctor estetician Iancu Morad ne-a dezvaluit pentru Perfecte.ro, care sunt cele mai cautate tratamente și proceduri de infrumusețarea acum, in prag de Craciun și Anul Nou, dar și cat ar trebui sa scoatem din buzunar pentru acestea.

- Unul dintre cele mai populare cantece in perioada Sarbatorilor de Iarna a fost interzis la un post de radio din SUA, dupa ce mai multe persoane s-au plans ca este „inadecvat“, „manipuleaza“ si „incurajeaza violul“.

- In ședința Colegiului Prefectural al Judetului Brasov s-a decis constituirea unui Comandament Judetean pentru asigurarea starii de sanatate a populatiei in perioada Sarbatorilor de Iarna 2018 si a unei comisii mixte care se vor ocupa de controale in unitatile de alimentatie publica si hoteliere, dar…

- Peste 9 milioane de beculete de tip led impodobesc Capitala anul acesta, iluminatul festiv urmand sa fie aprins, vineri seara, in Piata Constitutiei, de doi elevi olimpici. In acest an, o serie de elemente decorative sunt unicat, fiind dedicate Centenarului Marii Uniri, intre acestea fiind o "Coloana…

- Primaria Capitalei anunța ca de Sarbatori vor fi folosite 9 miloane de beculețe pentru iuminatul festiv al orașului, cu 6 milioane mai multe decat in anii precedenți. Luminițele au costat cel puțin 6 milioane de lei informeaza mediafax. „Primaria Municipiului București da startul Sarbatorilor…

- Ca in fiecare an, in luna decembrie, reprezentantii Consiliului Judetean continua traditia evenimentelor dedicate Zilei Nationale a Romaniei si sarbatorilor de iarna. Astfel, buzoienii vor avea, si de aceasta data, parte de spectacole de teatru, cadouri pentru copii, festivitate de premiere a olimpicilor,…

- N. D. Montate mult mai devreme in comparatie cu anii trecuti, aranjamentele festive de Craciun din Ploiesti, care au fost instalate si pe principalele artere ale orasului, vor fi aprinse sambata seara, la ora 19.00, special de Ziua Nationala a Romaniei. Primarul Adrian Dobre a declarat ca, in afara…

- Marile magazine din Lugoj au pus deja in vanzare articolele specifice sarbatorilor de iarna. Daca la standurile cu electronice sunt la mare cautare instalatiile pentru pomul de Craciun, vanzoleala mare este si la rafturile cu dulciuri de unde lugojenii au inceput deja sa cumpere traditionalii mosi de…