- Primarul Nicolae Robu a anunțat ca lucrarile care au blocat centrul Timișoarei. inspre pasajul Michelangelo, vor fi finalizate pana la sfarșitul acestei saptamani. ” Este o certitudine – inainte de luni dimineața vom deschide traficul”, a susținut Robu. Acesta nu exclude ca traficul sa fie deschis…

- Nicolae Robu este suparat foc pe statul roman, care a lasat doua cladiri in paragina aproape de zona centrala a orașului. Este vorba despre fosta Policlinica Garleanu de pe str. Demetriade și despre o cladire in care a funcționat un club. Edilul-șef spune ca una dintre ele aparține in totalitate…

- Nicolae Robu se razboiește din nou cu criticii pe Facebook. Prin intermediul unei noi postari, primarul Timișoarei ataca toate contestarile lansate de criticii administrației pe care o conduce de ani buni. Edilul de pe Bega spune ca in relatia cu aceștia demonteaza „clisee”. „Cat de inclinați suntem…

- Poliția Locala a anunțat recent ca a crescut numarul sesizarilor cu privire la tulburarea liniștii publice, iar oamenii se plang de muzica prea tare care rasuna noaptea in oraș. De la inceputul anului și pana acum s-au dat peste 150 de amenzi, numarul sancțiunilor fiind și el in creștere. „Sesizarile…

- Primaria si cei de la Societatea de Dumuri Municipale (SDM) au avut ganduri bune, sa lucreze peste noapte, dar a venit furtuna rea, cu cantitati mari de apa, iar astfel s-a ajuns la inchiderea totala a strazii Cluj, aflata in lucru. Problema e ca nimeni nu a anuntat ca se va intampla acest lucru si…

- "Primaria a amenajat foarte frumos strada (din apropierea Spitalului Judetean, n.r.), am creat si tubulatura subterana si este inadmisibil intr-o asemenea situatie sa mai ramana cabluri in aer. Am procedat legal. Din nou am dat notificari si joi seara, la expirarea termenului, am aplicat solutia…