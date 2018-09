Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Samartinean (PMP) este cel mai activ deputat de Timiș. Conform site-ului Camerei Deputaților, in ceea ce privește numarul de intrebari și interpelari, singurul parlamentar pe care il are Basescu in Timiș este primul. Deputatul PMP de Timiș, Cornel Samartinean a avut, din 21 decembrie 2016, de…

- Aflata in criza de bani și cu datorii catre foștii jucatori care i-ar putea pune funcționarea in „deranjament”, ACS Poli Timișoara este nevoita sa apeleze din nou la sursa tradiționala de finanțare, una care nu mai vine oricum de o buna perioada, banii publici. Președintele ACS Poli Timișoara,…

- Presedintele PNL Timis, primarul Nicolae Robu, a declarat luni, pe pagina sa de Facebook, ca DNA a fost o institutie puternica, ce si-a indeplinit misiunea sub conducerea Laurei Codruta Kovesi si sustine ca lupta anticoruptie trebuie sa continue si dupa revocarea acesteia din functie, relateaza agerpres.…

- Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, spune ca nu ar fi potrivita pentru partid schimbarea liderului național Ludovic Orban, dar ii recomanda acestuia sa nu mai asculte de un „grup restrans care l-a indrumat greșit”. Robu ii reproșeaza totuși ceva lui Orban. The post Robu: Simt ca discursul PNL este…

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, le-a lansat liberalilor vineri un apel la unitate in aceasta perioada din care pot iesi „puternici”, iar presedintelui PNL, Ludovic Orban, ii propune sa mandateze parlamentarii liberali sa voteze noul Cod administrativ,

