Timiş: Se iau primele măsuri împotriva ambroziei Edilul-sef a mentionat ca a transmis nota interna catre Directia de mediu si catre toate societatile cu subcontract de intretinere a spatiilor verzi, sa faca o mobilizare zi-lumina pentru a recupera curatarea de ierburi care au crescut foarte mult in ultima perioada foarte ploioasa. 'Am facut o mentiune speciala referitoare la ambrozie. Din pacate nu se va putea da cu chimicale, cu insecticide dedicate acum, pentru ca nu le avem. Ele fac obiectul licitatiei care se deruleaza si se va finaliza, probabil, in circa doua luni. Dar acum se va intra sa se taie ambrozia cat de des se va impune'.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

