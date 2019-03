Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vrancea, impreuna cu politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate din Galati si Bistrita Nasaud, sub coordonarea unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Vrancea, au depistat in flagrant…

- Politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au emis un ordin de protectie provizoriu fata de un barbat care si-a agresat sotia, acesta fiind obligat sa paraseasca locuinta. Dupa cateva ore barbatul a fost depistat, in flagrant delict, in timp ce incalca ordinul de protectie. Fata de acesta a fost…

- Marti, politistii din cadrul serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Arges si luptatori ai Serviciului Actiuni Speciale Arges, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au efectuat descinderi la mai multe persoane banuite de infractiuni de nerespectarea regimului armelor…

- Politistii timișeni au ridicat mai multe arme in urma unor percheziții efectuate in aceasta dimineața, la locuintele unor persoane, banuite de infractiuni la regimul armelor și braconaj. In cursul dimineții, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase sub coordonarea Parchetului…

- Peste 7.700 de bucati de articole pirotehnice au fost ridicate de politistii constanteni in urma controalelor efectuate pe raza judetului Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la sfarsitul anului trecut, politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozibili si Substante Periculoase, in baza Planului de actiune…

- La data de 19 decembrie a.c., polițiștii din Prahova au efectuat 2 percheziții la persoane banuite de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. 2 persoane au fost reținute, 2 arme letale de vanatoare, 71 tuburi cartușe, 7 kg alice de diferite marimi, 12 cartușe precum și alte…

- Justitia turca a condamnat la inchisoare pe viata aproape 2.000 de persoane in cadrul proceselor desfasurate in legatura cu puciul esuat din iulie 2016 impotriva presedintelui Recep Tayyip Erdogan, transmite AFP, citand media oficiale. Regimul de la Ankara imputa tentativa de puci predicatorului…

- La data de 11 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale al IPJ Constanta au pus in executare 4 mandate de perchezitie domiciliara, unul pe raza judetului Constanta si trei pe raza judetului Tulcea, privind combaterea infractiunilor contra patrimoniului cultural national,…