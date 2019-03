Timiş: Principalele probleme ale Capitalei Culturale Europene 2021, din "industria ospitalităţii", în dezbatere Principalele probleme ale "industriei ospitalitatii" din zona de vest a tarii, care doreste sa fie la inaltimea calitatii impuse de Timisoara Capitala Culturala Europeana 2021, au fost prezentate in cadrul unei dezbateri care a avut loc marti dupa amiaza, in organizarea Asociatiei Timisoara 2021, in resedinta judetului, acestea fiind locurile de parcare pentru autocare, iluminatul stradal si spatiile de cazare.



"Este un deficit de locuri de cazare si de aceea ne mobilizam sa cream noi spatii de primire a turistilor. Ni se vor alatura nume mari din industria ospitalitatii in Timisoara,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coruptia „endemica“ din institutii continua sa fie o problema in Romania, constata raportul Departamentului de Stat american pe tema drepturilor omului. De asemenea, in raport sunt mentionate agresiunile fortelor de ordine, cum a fost cazul la 10 august, precum si conditiile din penitenciare.

- facilitarea unor "noi modalitați de invațare" sunt principalele beneficii ale primilor 30 de ani de web Pentru a marca cea de-a 30-a aniversare a World Wide Web (WWW), peste 11.000 de respondenți din Europa, Orientul Mijlociu și Africa au impartașit lucrurile pe care serviciul web le-a facut posibile…

- Proiectul de ordonanta de urgenta prin care este modificata contestata Orodonanța 7 privind legile justiției, ce a dus la proteste fara precedent ale magistraților, a fost pus în dezbatere publica luni de Ministerul Justiției.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va trimite bugetul pe 2019 la Curtea Constitutionala, seful statului explicand ca acesta nu se respecta obligatii asumate fata de UE, incalca unele drepturi fundamentale, a fost ignorat rolul Consiliului Fiscal si se aduce atingere principiului descentralizarii…

- Asa-numita Industrie 4.0, pe val in tarile partenere si in pietele in care concuram, este, in Romania, o realitate inca sporadica. Aceasta, in conditiile in care singura sansa de dezvoltare a intregii economii este tehnologizarea, in acord cu viitorul iminent al economiei europene si mondiale.

- La Casa de Cultura din Gherla a avut loc joi de la ora 16 prima intalnire – dezbatere pe probleme de administrație locala. Au fost invitați sa ia parte cetașenii orașului care se confrunta cu diverse probleme sau care au intrebari ce privesc municipalitatea. Au raspuns primarul Ioan Neselean, șeful…

- Principalele asociatii ale magistratilor din Romania au facut miercuri un apel la ministrii de Justitie ai UE, prezenti la Bucuresti, sa includa pe ordinea de zi a reuniunii informale a JAI de joi situatia respectarii independentei Justitiei in tara noastra.

- Fostul parlamentar de Gorj, Dan Ilie Morega, susține ca administratia Complexului Energetic Oltenia se va confrunta in perioada urmatoare cu probleme de personal. Daca nu vor fi majorate salariile intr-un cuantum multumitor, atunci o parte a salariatilor din productie se vor orienta catre sectoare cu…