Timiş: Primarul Nicolae Robu va înfiinţa posturi de poliţie locală în cartierele Timişoarei Edilul sustine ca abia acum a aflat de la cetateni, in cadrul unei dezbateri in cartierul respectiv, despre acest fenomen, ca "nici macar cei din opozitie nu mi-au semnalat acest fenomen" si ca a dispus imediat controale la cluburile de pacanele, dar legislatia in vigoare din anul 2009 "ii protejeaza pe acestia", scrie Agerpres. "In zona Dacia se pare ca s-a dezvoltat foarte puternic industria de pariuri, pacanele. Este o adevarata agresiune la adresa orasului din partea celor care fac afaceri in acest domeniu, dar se pare ca in zona Dacia sunt foarte multi, iar oamenii se plang ca pana… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

