Timiş: Poliţist împuşcat mortal, în timpul misiunii de prindere a unui urmărit pentru tâlhărie (surse) Un politist de 43 de ani a fost impuscat mortal, duminica dupa-amiaza, pe raza localitatii timisene Izvin, in timp ce se afla intr-o misiune de prindere a unui talhar dat in urmarire nationala, pentru ca avea de executat o condamnare, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. "Se pare ca barbatul urmarit, pentru a carui prindere au fost organizate filtre in judet, a reusit la un moment dat sa coboare din masina in care se afla si sa se refugieze intr-un imobil. Politistii din filtru si civili au inconjurat imobilul, iar cel urmarit a deschis focul, gloantele ranindu-l pe unul dintre politisti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

