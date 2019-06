Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii Directiei Generale Politia Locala Constanta din cadrul Primariei Municipiului Constanta au actionat weekendul trecut 25.05.2019 26.05.2019 in scopul cresterii eficientei activitatii de mentinere a ordinii publice si a gradului de reactie in prevenirea si combaterea fenomenului infractional…

- In luna aprilie 2019, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au actionat pe toata raza municipiului Constanta pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica.Asftel, in perioada 01.04.2019 30.04.2019, oamenii legii au aplicat 4542 3752 inregistrate in aceeasi…

- Un om de afaceri din Odorheiu Secuiesc si tatal sau sunt cercetati de IPJ Harghita, in urma unor plangeri depuse de politisti locali din oras, care ii acuza de amenintare si santaj, potrivit agerpres.ro.Omul de afaceri in cauza este cel care, la inceputul anului, a fost arestat pentru 30 de…

- Patrulele polițiștilor locali in civil se dovedesc a fi foarte eficiente. Cel puțin asta susțin reprezentanții Poliției Locale Timișoara, care anunța ca, din data de 7 martie pana in prezent, au fost aplicate peste 200 de amenzi celor care au fost surprinși aruncand resturi pe jos. Va reamintim ca in…

- La data de 16 februarie a.c., un barbat, de 74 ani, din Nasaud a sesizat Politia despre faptul ca in timp ce era doar sotia sa acasa, au venit persoane necunoscute care s-au recomandat a fi cosari si care i-ar fi sustras suma de 1200 lei din buzunarul unei haine aflata intr-una dintre incaperile locuintei.…

- Politia olandeza l-a identificat pe presupusul autor al atacului armat care a avut loc luni in orasul olandez Utrecht, in urma caruia cel putin trei persoane au murit si mai multe au fost ranite, relateaza CNN, potrivit Mediafax. Acesta este ...

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica Intervenție au acționat, in ultima luna, pentru asigurarea ordinii si siguranței publice, prevenirea si combaterea faptelor antisociale, constatarea si aplicarea sanctiunilor privind incalcarea normelor in vigoare. Astfel, polițiștii locali care…