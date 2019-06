Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, prezinta pașii pe care partidele de opoziție ar trebui sa ii parcurga pentru reducerea numarului de bugetari."CE FACEM CU BUGETARII? PNL a facut azi o declaratie importanta : ca vor reduce numarul de bugetari. Pana si consilierul…

- Bilantul efectelor inregistrate la nivel national, in ultimele 24 de ore, pe fondul vremii nefavorabile arata ca 26 de localitati din judetele Bistrita-Nasaud, Maramures, Mures si Timis au fost afectate de vremea rea si pompierii militari impreuna cu autoritatile locale au intervenit pentru evacuarea…

- In aceasta dimineata, politistii specializați in investigarea criminalitații economice din Timiș au efectuat doua perchezitii pe raza județului Timiș, la sediile unei societați, intr-un dosar de inșelaciune și fals privind identitatea. Medicul care lucra in cabinetele percheziționate este suspectat…

- Cristi Minculescu a suferit un transplant de ficat care i-a salvat viața in 2009. Acum, solistul "Am un stil de viața agitat, nu mai este un secret pentru nimeni. Sunt zeci de ani de turnee, concerte, interviuri, iar asta consuma foarte mult. Este o viața fantastica, recunosc, insa și extrem…

- Conform doctorilor, de la inceputul acestei luni, in primele doua saptamani, la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara s-au prezentat 43 de pacienți pentru a li se administra tratament in cazul mușcaturii de capușa, iar mulți dintre aceștia, spun medicii, au fost ințepați de capușe…

- In ultimele zile, mai multe persoane s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare dupa ce au fost intepate de capuse. "Odata cu cresterea temperaturii, la Unitatea de Primiri Urgente sau la sectia de Boli Infecto-Contagioase din cadrul…

- Dupa ce a fost anuntata inchiderea focarelor de pesta porcina africana din localitatea Belint, miercuri au fost inchise si cele din localitatea Barna. In acest fel, DSVSA Timis a anuntat ca judetul este declarat liber de pesta porcina africana. Problemele legate de aparitia acestui virus in Timis au…

- In Caras-Severin, din totalul celor 2.229 de elevi de clasa a VII-a inscrisi pentru aceste examene, la limba si literatura romana 1.987 de tineri s-au prezentat, iar 138 au obtinut note cuprinse intre 1 si 1.99. Alti 163 de elevi au fost punctati cu note intre 2 si 2.99, 217 intre 3 si 3.99,…