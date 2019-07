Peste 200 de mii de persoane s-au imbarcat in ultimul an la bordul vaporaselor de pe Canalul Bega din Timisoara, a declarat, marti, Directorul Serviciului de Transport Public Timisoara (STPT), Nicolae Bitea.



El a precizat si ca, in general, gradul de incarcare al celor sapte ambarcatiuni a fost de 85%, iar totalul intarzierilor acumulate in cele 2.594 de curse efectuate in regim de transport public local se cifreaza la numai doua minute.



STPT si Primaria Municipiului Timisoara au inaugurat transportul pe Bega in regim de agrement la data de 3 august 2018, pana la finele…