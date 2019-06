Timiş: Peste 15 mii de persoane au asistat la Air Show2019 Editia 2019 a Air Show, care a avut loc pe Aeroportul International Timisoara (AIT) sambata seara, a avut cea mai mare participare de spectatori, care au depasit 15 mii, potrivit organizatorului AIT.



Acrobatii fascinante cu avioane care au depasit bariera sunetului, parada motocicletelor, salturi ale parasutistilor, foc si fum, concert, sunt cateva elemente care s-au regasit in surprizele de care au avut parte cei peste 15.000 de oameni care au asistat la spectacolul aerian organizat de aeroportul Timisoara.



"In fiecare an spunem ca mitingul aviatic a fost cel mai complex… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

