Timiş: Modernizarea cinematografului Timiş, cu 100.000 de lei mai ieftină, după licitaţie "A fost finalizata procedura de licitatie deschisa pentru servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru realizarea obiectivului de investitii cinematograf Timis. Valoare estimata era de 342.000 de lei fara TVA si au fost depuse initial sase oferte. A fost desemnat castigatoare o firma (...), cu pretul de 251,6 mii de lei fara TVA", a declarat, marti, primarul Nicolae Robu.



Durata contractului pentru serviciile de proiectare este de 180 de zile, incluzand si servicii de asistenta, pana la receptia finala a obiectivului.



Toate cele opt foste cinematografe…

Sursa articol: dcnews.ro

