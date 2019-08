Timiş: Liderul administraţiei judeţene atenţionează primăriile să ia măsuri urgente pentru înlăturarea ambroziei Liderul CJ Timis le-a atras atentia edililor ca in baza Legii 62/2018 au obligatia de a supraveghea combaterea ambroziei pe toata durata vegetatiei, pe raza unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta.



"Pentru mine, problema arata delasare din partea unor unitati administrativ-teritoriale. Avem o lege, ea trebuie aplicata. Am transmis aceasta atentionare catre primarii in urma a numeroase sesizari din partea populatiei. Foarte multi oameni sunt in pragul disperarii din cauza alergiei la ambrozie. Nu pot accepta ca unii pur si simplu sa inchida ochii la o problema care afecteaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere numeroasele sesizari primite pe adresa Consiliului Județean cu referire la prezența ambroziei pe terenurile unitaților administrativ-teritoriale din județ, președintele CJ Timiș, Calin Dobra, a solicitat primariilor luarea de masuri urgente in baza prevederilor Legii cu nr. 62/2018 privind…

- Cu doi consilieri liberali in spate, președintele PNL Sector 1 și-a luat noul rol in serios și a certat primarul Sectorului 1 ca nu ia masuri pentru a impiedica raspandirea ambroziei. A scos asul din maneca: o lege adoptata de Parlament, la inițiativa PNL. Doar ca asul nu e mereu caștigator. …

- ​În Monitorul oficial de marți a fost publicata OUG nr. 50/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei privind Fondul pentru mediu si pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare aambalajelor si a deseurilor de ambalaje. Ordonanta are mai multe…

- In cursul lunii mai 2019, inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 172 controale, din care 98 controale in domeniul relațiilor de munca (RM) și 74 controale in domeniul securitații și sanatații in munca (SSM), fiind constatate 196 deficiențe pentru inlaturarea carora s-au dispus…

- Guvernul romaniei a modificat azi, 3 iunie, prin ordonanța de urgența legea 115 din 2015 pentru alegerea autoritaților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali. Conform acestei modificari se va reveni la…

- Guvernul Dancila pregateste o decizie importanta in privinta administratiei locale. Potrivit unor surse guvernamentale, pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern de luni, 3 iunie, ar putea intra o ordonanta de urgenta care reintroduce alegerea uninominala a presedintilor de consilii judetene,…

- Bomba din ședința de Guvern de astazi. Presedintii de consilii judetene vor fi alesi direct de cetateni. Potrivit unor surse guvernamentale, pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern de luni, 3 iunie, ar putea intra o ordonanta de urgenta care reintroduce alegerea uninominala a presedintilor…

- Guvernul Dancila pregateste o decizie importanta in privinta administratiei locale. Potrivit unor surse guvernamentale, pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern de luni, 3 iunie, ar putea intra o ordonanta de urgenta care reintroduce alegerea uninominala a presedintilor de consilii judetene.Proiectul…