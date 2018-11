Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de pompieri militari, personal al Ocolului Silvic, voluntari si localnici intervin, luni seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o padure din judetul Timis. Incendiul a cuprins patru hectare de padure, iar focul arde mocnit.

- Intervenție dificila luni seara, pentru pompierii din Timișoara și Lugoj. Ei incearca sa stinga un incendiu izbucnit intr-o padure intre localitațile Nadrag și Fardea. Ajuta la intervenție localnici și angajați de la ocolul silvic. Nu exista pericol de extindere a flacarilor. The post Incendiu in padure.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un incendiu a izbucnit, luni seara, intr-o padure situata intre localitatile Nadrag si Fardea. "La locul interventiei s-au deplasat un ofiter si 30 de subofiteri din cadrul Detasamentelor 1 si 2 din Timisoara…

- Pompierii timiseni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit intre localitatile Nadrag si Fardea. Focul se manifesta ... The post Padure cuprinsa de flacari, in judetul Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Caras- Severin, incendiul din Muntii Semenic a fost lichidat luni dupa-amiaza. "Incendiul din Muntii Semenic a fost lichidat. Elicopterul a efectuat 15 aruncari cu apa. Fortele de interventie de la sol raman la fata locului,…

- Incendiul a fost anunțat in dispeceratul ISU Banat, in jurul orei 1 noaptea. La sosirea pompierilor incendiul cuprinsese toata masina, iar flacarile se extinssesera si la un alt autoturism parcat in apropiere. La finalul intervenției cei de la ISU Banat au stabilit ca este vorba despre o acțiune…

- Mormantul fostului primar al Lugojului, Marius Martinescu, a fost distrus de un incendiu. Marius Martinescu s-a stins din viața in data de 31 august, intr-un spital din Cluj-Napoca, la varsta de 67 de ani. Acesta a avut trei mandate de primar al Lugojului. Fostul primar al Lugojului a fost inmormantat…

- Incendiul 'Delta' a mistuit aproximativ 6.200 de hectare din nordul Californiei (SUA) in mai putin de 24 de ore, potrivit Serviciului Forestier din SUA (U.S. Forest Service), citat joi de EFE. Focul s-a...