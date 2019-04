In Saptamana Patimilor, la manastirile Cebza si Timiseni-Sag din judetul Timis traditia vopsitului oualor, care vor fi daruite celor care vor participa la Liturghia Invierii, se impleteste cu rugaciunea. Dupa denia celor 12 Evanghelii de joi seara, maicutele de la cele doua lacasuri monahale si-au impartit lucrul, unele au pregatit biserica pentru prohodul Domnului care are loc vineri dupa amiaza, altele nu au contenit sa bata toaca, iar altele au pregatit ouale pentru vopsit. "In fiecare an, in Vinerea Mare, vopsim ouale pe care le adunam in cea mai mare parte de la gainile din gospodaria noastra.…