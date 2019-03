Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sef al DNA Timisoara Tamas Schiffbeck (48 de ani) si-a pierdut viata vineri dimineata, dupa ce a cazut de la etajul sase al cladirii in care lucra ca procuror al Directiei Nationale Anticoruptie. Din primele date rezulta ca barbatul s-ar fi sinucis, dar politistii au declansat o ancheta.

- Politistii din Bucuresti, sub coordonarea procurorilor, au facut, marti, perchezitii la domiciliile a doua persoane implicate in cazul de la Spitalul Ilfov, unde o femeie ar fi practicat medicina fara drept. Surse judiciare sustine ca verificarile au fost efectuate la domiciliul femeii care s-ar…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Bihor, Alina Dinu, a declarat, marți, corespondentului MEDIAFAX ca dosarul este in curs de cercetare la Poliția municipiului Oradea sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea. ”Polițiștii bihoreni au reușit identificarea…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita - I.T.P.F. Timisoara au depistat patru cetateni din Kosovo care au incercat sa intre ilegal in Romania, pe jos, pe la frontiera verde, calauziti de un cetatean sarb. In data de 28.01.2019, in jurul orei 15.30, politistii de…

- Alerta in localitatea Dumbravița din Timiș, unde o femeie a fost gasita moarta in casa de catre concubinul ei. Omul a sunat la 112, spunand ca iubita sa pare leșinata. Barbatul este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte deoarece pe trupul victimei au fost descoperite urme de violența. Echipajul…

- La mijlocul lunii martie a acestui an, o crima ieșita din comun zguduia comunitatea timișoreana. Oana Razvana Neț, o educatoare din municipiu iși ucidea cu cruzime fetița de doar patru ani, in timp ce aceasta se juca in apa din cada. „In data de 13.03.2018, in jurul orei 17:30, inculpata…