- Aproximativ 200 de persoane protesteaza, duminica seara, in Piața Victoriei din Timișoara și in Piața Unirii din Cluj-Napoca, fața de OUG privind legile justiției și fața de decizia ICCJ de interzicere a protestelor spontane, scrie Mediafax.Manifestanții din Timișoara scandeaza “Demisia”,…

- Peste 20.000 de persoane au manifestat sambata la Edinburgh pentru independenta Scotiei, potrivit autoritatilor locale, relateaza AFP. Manifestantii au fost mai numerosi insa cu prilejul mars in urma cu sase luni, au notat observatorii. Foto: (c) Russell Cheyne / REUTERS Premierul Nicola Sturgeon,…

- Circa 1,9 milioane de persoane au parasit Venezuela din 2015 pana in prezent, refugiindu-se din calea celei mai grave crize economice si politice cu care se confrunta tara lor, a anuntat luni Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Cu peste 2,6 milioane…

- Circa 500 de persoane au fost evacuate din insula Evia, in apropiere de Atena, in urma unor incendii violente izbucnite duminica, la mai putin de o luna de la cele mai distrugatoare incendii de padure din istoria Greciei, care au provocat moartea a cel putin 90 de persoane, potrivit AFP citat de Agerpres.ro.…

- Aproximativ 2.000 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in centrul Timișoarei, pentru a protesta fața de Guvernul PSD, alaturi de romanii din diaspora care participa la mitingul din București. Manifestanții țin in maini steaguri tricolore și ale Uniunii Europene, precum și tricouri pe care au…

- Doua persoane au fost ranite marti la amiaza intr-un accident produs pe drumul dintre Resita si Timisoara. Politistii au anuntat ca accidentul s-a petrecut pe DN58B intre Ghertenis si Maureni. ”Este vorba de un autoturism inmatriculat in Caras-Severin, condus de o femeie de 18 ani din Ghertenis, care,…

- In zilele de odihna, mii de șoferi au fost documentați de Inpectoratul Naținal de Patrulare pentru ca conduceau cu diferite abateri legale. Din numarul total, 1175 de conducatori auto au fost depistați de ofițerii de patrulare șofand cu mult peste limita de viteza admisa.