Stiri pe aceeasi tema

- Romina Rotariu, fiica fostului fotbalist Iosif Rotariu, a fost condamnata la doi ani și opt luni de inchisoare cu suspendare, pentru purtare abuziva și rele tratamente aplicate unui minor. Decizia data astazi de Curtea de Apel Timișoara este una definitiva și este mult mai blanda decat pedeapsa stabilita…

- Magistrații Curții de Apel Timișoara au decis, vineri, ca Romina Rotariu, fiica fostului fotbalist Iosif Rotariu, sa fie condamnata, pentru purtare abuziva și rele tratamente aplicate minorului, la doi ani și opt luni de inchisoare, cu suspendare. Decizia este definitiva, transmite Mediafax.Potrivit…

- Romina Roatariu, fiica fostului international Iosif Rotariu, a fost acuzata ca a agresat un copil de doi ani. Copilul frecventa creșa deschisa de familia femeii iar ea lucra acolo ca ingrijitoare. The post Romina Rotariu, fiica unui faimos fotbalist, condamnata definitiv appeared first on Renasterea…

- Magistrații Curții de Apel Timișoara au decis, vineri, ca Romina Rotariu, fiica fostului fotbalist Iosif Rotariu, sa fie condamnata, pentru purtare abuziva și rele tratamente aplicate minorului, la doi ani și opt luni de inchisoare, cu suspendare. Decizia este definitiva. Potrivit portalului instanței,…

- Romina Rotariu, fiica lui Iosif Rotariu, si-a aflat pedeapsa, dupa ce a fost gasita vinovata de comiterea infractiunilor de lovire si alte violente si de purtare abuziva. Vineri, 6 septembrie, Magistratii de la Curtea de Apel Timisoara au decis condamnarea definitiva a acesteia.

- Inițial a fost condamnata la 4 ani si 4 luni de închisoare cu executare si plata unor despagubiri de 100.000 de euro. Avocatul ei a facut recurs, iar acum a fost data, la Curtea de Apel Timișoara, sentința definitiva.

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat vineri sentinta finala in dosarul Rominei Rotariu, fiica fostului international Iosif Rotariu, acuzata de purtare abuziva fata de trei copii aflati in cresa familiei. Condamnata in prima instanta la inchisoare cu executare, Romina Rotariu a primit in final o pedeapsa…

- Dupa mai bine de un an, instanța a decis ca tanarul care a condus o mașina direct in Lacul Ghioroc, accident in care doua tinere și-au pierdut viața, sa fie liber. Șoferul, care nici macar nu avea permis de conducere, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. In 20 mai 2018, o masina…