- Organizatorii Timishort, scurtmetraje din vestul Romaniei, au decis sa anuleze ediția din 2019 a festivalului din cauza intarzierii plații finanțarilor prin concurs, mai puțin de o treime din suma promisa de Primaria Timșoara, arata un comunicat remis MEDIAFAX.Citește și: Indemn pentru toți…

- Sarbatoare la Finteusu Mare, sat apartinator orasului Somcuta Mare. La acest sfarsit de saptamana, se va desfasura cea de-a X-a editie a Festivalului coral interjudetean „Valentin Baintan”. Festivalul va avea loc duminica, 22 septembrie, incepand de la ora 14.30, la Centrul Cultural „Nistor Dragos”…

- Municipiul Lugoj va gazdui, la sfarșitul acestei saptamani, cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional „Veterani”, organizat de catre Asociația FOA – Fusion of Arts cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș și al Primariei Lugoj. Timp de doua zile, in 20…

- Editia din 2020 a Premiilor Goya ale cinematografiei spaniole se va desfasura la 25 ianuarie in orasul Malaga la Palatul Sporturilor Jose Maria Martin Carpena, potrivit vicepresedintelui Academiei Spaniole de Film, Rafael Portela, citat de EFE. El a precizat ca citirea nominalizarilor editiei din 2020…

- Festivalul SALSA WEEK ROMANIA este unul din ce cele mai cunoscute festivaluri de dans organizate in Romania, și a devenit cel mai așteptat festival latino de la noi. Ediția aniversara cu numarul 15 a SALSA WEEK ROMANIA va avea loc in Vama Veche in perioada 5 - 11 August 2019. Momentul mult așteptat…

- Cea dea XXI-a ediție a ”Zilelor Zalaului”, care a avut loc in perioada 26-28 iulie, a adus in orașul de la poalelele Meseșului: cantec, joc și… voie buna. Evenimentul a debutat vineri, cu deschiderea oficiala a Festivalului internațional de folclor ”Ecouri meseșene” și a continuat pe parcursul celor…

- Intre 12 si 14 iulie, Iasul va gazdui prima editie a Festivalului de Psihanaliza si Film. Organizatorul evenimentului, Corina Giurgia, a precizat ca la prima editie, la Iasi, va fi prezent si Andrea Sabbadini, director al festivalului omolog european, care se desfasoara la Londra, in Marea Britanie.…