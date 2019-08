Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca a venit o solicitare prin numarul de urgenta 112 pentru degajarea unei persoane incarcerate din Canalul Bega Timisoara, fiind alocate mai multe echipaje. Dupa aproape doua ore si jumatate de cautari, victima a fost gasita si s-au facut…

- Mai multe echipaje de salvare intervin marti seara pentru recuperarea unui copil cazut pe un traseu turistic din Valea Varghisului, a informat purtatorul de cuvant al ISU Harghita, Alina Ciobotariu potrivit Agerpres. Pentru recuperarea copilului actioneaza doua echipaje de la Detasamentele de Pompieri…

- ISU Timis a intervenit, luni seara, la un accident rutier care a avut loc la iesirea din Timisoara spre Stamora-Moravita, in eveniment fiind implicate trei autoturisme si mai multe persoane, dintre care doua au ajuns la spital. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca in urma…

- O femeie din Timișoara este data disparuta de mai multe zile. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale se afla in cautarea sa, dupa ce aceasta a plecat de la domiciliul sau de pe splaiul Nicolae Titulescu, in data de 18 iulie, și nu a mai revenit pana in prezent. Disparuta in varsta de 61 de…

- ISU Timis intervine in noua localitati din judet pentru inlaturarea efectelor negative ale fenomenelor meteorologice extreme care au avut loc joi - incendii la reteaua electrica, degajari ale drumurilor de copacii cazuti si evacuarea apei care a inundat o strada din Timisoara, potrivit agerpres.ro.Purtatorul…

- Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in localitatea Nuntasi, judetul Constanta. Potrivit SAJ Constanta o femeie de 78 de ani a fost gasita inconstienta. ...

- Soferul care a provocat accidentul de pe autostrada A1, in zona localitatii Traian Vuia, in urma caruia doua persoane au decedat si doi minori au ajuns la spital in coma, a fost identificat de politisti dupa ce a fugit de la locul producerii evenimentului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de…

- O femeie de 41 de ani a fost ranita, vineri, in urma unei deflagratii care a avut loc in apartamentul sau din municipiul Timisoara, din cauza unor scurgeri de gaze, victima fiind transportata la spital cu arsuri pe 50% din suprafata corpului, potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU Timis,…