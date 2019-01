Stiri pe aceeasi tema

- Se golește parțial lacul Surduc! Angajații de la Apele Romane au decis sa scada nivelul lacului pentru ca acesta sa poata prelua, in zilele viitoare, volumul ridicat de apa care ar urma sa apara ca urmare a topirii zapezilor și a apariției de noi precipitații. ABA Banat a anunțat ca „va executa…

- Administrația Bazinala de Apa Banat atenționeaza primariile pe a caror raza teritoriala exista cursuri de apa sau lucrari hidrotehnice sa iși reinnoiasca... The post Primariile din Timiș nu au actualizate planurile de aparare in caz de inundații appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Bazinala de Apa Banat (ABAB) a demarat o serie de lucrari de refacere a construcțiilor hidrotehnice afectate de viiturile care au avut loc in aceasta vara, in județul Timiș, in zona localitaților Poieni, Cutina, Manaștiur, Margina, Rachita. Sumele folosite depașesc un milion de lei.

- Viiturile produse in perioada iunie-iulie 2018 au prejudiciat o serie de lucrari hidrotehnice de pe raurile Sașa, Bunea, Topla, Șerbeni. ABAB a efectuat in ultimele luni lucrari de exploatare și intreținere, cu angajații proprii, de tipul decolmatarilor și reprofilarilor de albii colmatate…

- Construcțiile hidrotehnice din Timiș afectate de viituri vor fi reabilitate in regim de urgența pana la finele anului. Administratia Bazinala de Apa Banat (ABAB) a inceput lucrari in zona localitaților Poieni, Cutina, Manaștiur, Margina și Rachita. The post Apele Romane, lucrari de 250.000 de euro contra…

- Administratia Bazinala de Apa Banat (ABAB) a inceput lucrarile de refacere a construcțiilor hidrotehnice afectate de viiturile care au avut loc... The post Construcțiile hidrotehnice din Timiș afectate de viituri, reabilitate in regim de urgența appeared first on Renasterea banateana .

- Fiind prima ședința dupa puciul ratat din luna septembrie, ordinea de zi cuprinde și analiza organizațiilor care s-au plasat impotriva conducerii partidului. Dupa cum se știe, PSD Timiș l-a mandatat pe Calin Dobra sa voteze impotriva lui Liviu Dragnea, fapt care ar putea sa nu ramana nepedepsit, iar…

- Politistii specializați in investigarea criminalitații economice din Timiș au descins in aceasta dimineața la patru adrese pe raza județelor Timiș și Hunedoara, la sediul unor societați comerciale și domiciliul unei persoane banuita de savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, falsificare de instrumente…