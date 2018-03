Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Timis a dispus, joi, arestarea preventiva pentru 30 de zile a Oanei Net, educatoarea acuzata ca si-a ucis fiica in varsta de patru ani. In fata procurorilor, femeia in varsta de 39 de ani a recunoscut ca si-a ucis fiica.

- Educatoarea din Timisoara care, marti seara, si-a omorat fiica de patru ani in incercarea de a se razbuna pe sot, care intentiona sa divorteze, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile pentru omor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Educatoarea din Timisoara care si-a omorat fiica de patru ani in incercarea de a se razbuna pe sot, care intentiona sa divorteze, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile pentru omor. Oana Net, femeia in varsta de 38 de ani din Timisoara care i-a taiat venele fiicei sale, iar apoi a inecat-o in cada,…

- Detalii tulburatoare in cazul educatoarei din Timisoara care si-a ucis fetita de 4 ani. Femeia le-a povestit anchetatorilor ca a recurs la acest gest disperata fiind ca sotul sau vrea sa divorteze si ca nu stia cum va fi viata lor dupa divort. "Mama victimei, in care aceasta a recunoscut…

- Oana Net, mama din Timisoara care si-a omorat fetita in varsta de doar patru anisori, a fost arestata preventiv, joi, de Tribunalul Timis. The post Mama care si-a omorat fetita de patru anisori a fost arestata preventiv appeared first on Renasterea banateana .

- Oana Razvana Neț, educatoarea din Timișoara care și-a omorat fetița de doar 4 anișori, dupa ce a inecat-o in vana și i-a taiat venele, a fost arestata preventiv pentru urmatoarele 30 de zile. Femeia, care a incercat sa se sinucida inghițand erbicid dupa crima, le-a spus procurorilor ca nu iși mai amintește…

- Procurorii din Timis au facut public, joi, referatul în baza caruia au cerut arestarea educatoarei care si-a ucis fiica de numai patru ani, în cada. Va avertizam ca urmeaza descrierea unor actiuni si circumstante cu puternic impact emotional.

- Educatoarea de 38 de ani din Timisoara care a igrozit o tara intreaga dupa ce si-a ucis fiia de doar 4 anisori, a fost retinuta pentru 24 de ore. Femeia urmeaza sa fie prezentata instantei cu...

- Oana Neț este acuzata ca și-a ucis cu cruzime fiica de patru ani. Femeia nu se mai intelegea cu soțul și a ucis-o pe micuța in momentul in care acesta era la serviciu. Miercuri, ea a fost reținuta pentru 24 de ore, iar joi a fost scoasa din arest și dusa din nou la parchet pentru audieri. La…

- Oana Net, fosta educatoare care si-a inecat fiica in cada si i-a taiat venele, era despartita de tatal fetitei si urmau sa divorteze. Potrivit wowbiz.ro, in ciuda circumstantelor macabre, tatal fetitei a marturisit ca intre mama si fetita exista o relatie foarte buna. „Primul lucru fugea la…

- Educatoarea din Timisoara care si-a ucis fetita de patru ani prin inecare a ajuns, miercuri, in arestul Politiei Timis, pentru 24 de ore, iar joi ar putea fi prezentata magistratilor cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile. "Femeia a fost externata in cursul diminetii si adusa cu mandat…

- Declarațiile cutremuratoare facute de tatal fetitei ucise de mama, la Timisoara. Femeia și-a ucis copila in varsta de 4 ani, in chinuri groaznice, dupa care a sunat la 112 sa anunte crima. Crima a avut loc in vreme ce sotul educatoarei in varsta de 38 de ani era plecat la serviciu. Marius Neț, tatal…

- Educatoarea din Timisoara care si-a ucis fetita de patru ani prin inecare a ajuns, miercuri, in arestul Politiei Timis, pentru 24 de ore, iar joi ar putea fi prezentata magistratilor cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile. "Femeia a fost externata in cursul diminetii si…

- Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita in varsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa.Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, Oana…

- O educatoare in varsta de 38 de ani, care preda in comuna Pischia, este urmarita penal de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, femeia fiind suspectata ca si a ucis fetita de patru ani, prin inecare in cada, informeaza Agerpres.ro. Din probele administrate pana in prezent in…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de suspecta Neț Oana-Razvana sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie (omor comis asupra unui membru de familie – fiica), prevazuta de art. 199 alin. 1 raportat…

- Femeia de 38 de ani din Timisoara care si-a ucis fiica in varsta de patru ani a fost stabilizata de medicii de la Spitalul Judetean, unde este internata dupa ce a incercat sa se sinucida cu erbicid, iar in cursul zilei de miercuri va fi transferata la Clinica de Psihiatrie din Timisoara. Crima a avut…

- Scene de groaza în Timișoara, unde o fetița în vârsta de doar 4 ani a fost ucisa chiar de mama ei. Medicii au încercat sa o resusciteze pe micuța, însa fara succes. Educatoarea ar fi recurs la acest gest pentru a se razbuna pe soț, cu care s-a certat, iar acesta i-a spus…

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, care e educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini. Femeia criminala se numește Oana Neț, are 39 de ani, este educatoare și, inainte de a comite crima,…

- Cazul judecatorului implicat, duminica dimineața, intr-o altercație in centrul Timișoarei care a degenerat in bataie generala a intrat in atenția superiorilor magistratului, de la Tribunalul Timiș. Dosarul privind scandalul a fost preluat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timișoara avand in vedere…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza, in sedinta de maine, cererile de transfer formulate de mai multi magistrati. Unul dintre ei este Iuliana Magdalena Olteanu, procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, care solicita transferul la Parchetul de pe langa Curtea de Apel…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, au dispus miercuri, 7 martie, punerea in miscare a actiunii penale si au solicitat arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile fata de un politist in varsta de 34 de ani, autorul accidentului rutier de marti dupa-amiaza soldat cu…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis marti sa il suspende din functie pe procurorul Mircea Negulescu, pana la solutionarea recursului formulat de anchetator impotriva deciziei de excludere din magistratura, hotarare pronuntata de acelasi for. "Sectia pentru procurori…

- Arestul mamei sale de acum cateva zile a dezamagit-o profund pe Ava Sambora Ava a postat imagini pe contul ei de socializare din Hawaii Heather a fost arestata, dupa ce si-a batut iubitul Dupa ce Heather Locklear a fost arestata, Ava Sambora a plecat intr-o vacanta in Hawaii, impreuna cu tatal ei, Richie…

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost retinut de politistii Sectiei 2 Brasov, vineri seara, dupa ce si-a batut si amenintat sotia, chiar sub ochii fiului lor, in varsta de 10 ani. Potrivit polițiștilor, vineri, in jurul orei 20.40, in timp ce se afla la domiciliul sau din municipiul Brașov, str. Calea…

- Femeie in varsta de 60 de ani și-a reclamat la poliție propria fiica, in varsta de 35 de ani, din Targu Jiu, pentru fals. Victima susține ca fiica sa a folosit o fotocopie a carții sale de identitate și i-a falsificat semnatura, incheind un contract pentru furnizarea de servicii de telefonie mobila.Ulterior,…

- O tanara din Rusia a fost arestata, dupa ce a recunoscut ca i-a dezmembrat corpul iubitului ei, cu care practica “ocultismul si sadomasochismul”. Anastasia Onegina, in varsta de 21 de ani, este acuzata ca l-a ucis pe Dmitry Sinkevich, in varsta de 24 de ani, un fost politist si militar.

- Rita Muresan a fost recent intr-o vacanta cu fiica cea mica si fostul sot. Intr-un interviu acordat lui Mihai Morar, ea a declarat faptul ca vacanta respectiva a insemnat mult pentru ea si familia ei.

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea au dispus, la data de 05 februarie 2018 retinerea inculpatului Trasca Dumitru Catalin si punerea in miscare a actiunii penale sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor. La data de 6.02.2018, in urma propunerii de arestare…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus la data de 30.01.2018, punerea in miscare a actiunii penale, impotriva inculpatului CRISTIAN FLAVIUS FLORIN, in varsta de 23 ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. La data de 30.01.2018, procurorul de caz a formulat propunere…

- In data de 26.11.2017, Politia Municipiului Lupeni a fost sesizata telefonic de o femeie din municipiul Lupeni despre faptul ca, in noaptea de 25/26.01.2018, fiul sau in varsta de 41 de ani, in timp ce se afla la domiciliu, a fost agresat fizic de un tanar, care i-a sustras un laptop, o geaca si…

- Magistratii Tribunalului Iasi au dispus luni seara arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care a injunghiat un politist din trupele speciale aflat in timpul liber. Judecatorii au admis propunerea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi privind arestarea preventiva a unui…

- Maine, Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza referatul Directiei Resurse Umane si Organizare privind numirea a trei procurori in functii de conducere la Directia Nationala Anticoruptie. Printre cei trei se afla si Cosmin Adrian Iordache, fost magistrat al…

- Patru persoane sunt judecate la Tribunalul Timis intr-un dosar DIICOT in care procurorii acuza constituirea unui grup infractional specializat in trafic de celule. Personajul cheie al dosarului este medicul grec Giatras Kostantinos, acuzat de practici ilegale in domeniul reproducerii umane asistate.

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Fitionești, a ajuns in arestul poliției, dupa ce magistrații de la Judecatoria Panciu au dispus arestarea lui preventiva. Barbatul a ajuns in fața judecatorilor fiind acuzat de savarșirea infracțiunilor de vatamare corporala și tulburarea ordinii…

- O femeie din Australia a fost arestata și inculpata pentru moartea copiilor sai, in varsta de 18 și 26 de ani. In plus, femeia din statul Queensland și-a maltratat fiica de 25 de ani de mai multe ori, in „ultimii cațiva ani”. Copiii femeii sufereau de dizabilitați grave pentru care primeau ajutoare…

- Actiunea a fost coordonata de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis. ''Ofiterii DGA Timis au prins in flagrant un agent de politie din cadrul Politiei Timis, in timp ce remitea unei persoane denuntatoare in cauza suma de 550 euro (echivalentul a 2.500 de…

- Potrivit unui comunicat de presa, de marti al Directiei Generale Anticoruptie, ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie Timis, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, au prins in flagrant un agent de politie din cadrul IPJ Timis,…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: ​Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin au dispus, la data de 12 ianuarie 2018, punerea in miscare a…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin au dispus, la data de 12 ianuarie 2018, punerea in…

- Medic de profesie și prezentatoarea emisiunii „Ce se intampla, doctore?”, Oana Cuzino este una dintre cele mai apreciate vedete autohtone, insa puțini știu cum arata fiica ei adolescenta. Discreta cu viața ei personala, Oana Cuzino posteaza rar imagini pe rețelele de socializare cu fiica ei Naomi, o…

- Sorin Urziceanu, barbatul care i-a vandut Furadan Madalinei Manole, este liber. Cel arestat și condamnat pentru trafic de persoane a fost eliberat din inchisoare, prin decizia Judecatoriei Timișoara. Magistrații Judecatoriei Timișoara au decis ca Sorin Urziceanu sa fie eliberat condiționat din Penitenciarul…

- Romanii sunt destul de traditionalisti in ceea ce priveste locul de petrecere a Revelionului, potrivit rezultatelor unui sondaj, care arata ca 60% dintre ei opteaza pentru propria locuinta, avand alaturi familia. Potrivit acestui sondaj, 6 din 10 respondenti vor fi acasa in noaptea dintre…

- Șoferul care a provocat accidentul, un barbat in varsta de 46 de ani, a fost transportat sambata la Spitalul Municipal din Timișoara. Era ranit grav și, in ciuda eforturilor medicilor, a decedat luni dimineața. Va reamintim ca sambata in localitatea Variaș a avut loc un accident de…

- "La data de 17 decembrie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui si procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Vaslui au realizat o actiune pentru identificarea si probarea activitatii infractionale a unei persoane banuite de operatiuni cu produse susceptibile de a avea…

- A murit cea mai batrana femeie din Europa. Ana Vela avea 116 ani și era originara din Spania. In urma cu doar cateva saptamani, aceasta și-a aniversat ziua de naștere. Ana Vela traia intr-un azil, impreuna cu fiica sa in varsta de 90 de ani. Fiica ei a vorbit despre secretul care i-a permis femeii…