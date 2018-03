Stiri pe aceeasi tema

- Pas nou in ancheta pe care oamenii legii o fac in cazul absolut socant de la Timisoara. Dupa ce, in seara in care copila sa de 4 ani a sfarsit in conditii cumplite, tanara mama a ajuns la spital, odata ce a incercat sa-si curme zilele, in cursul zilei de miercuri femeia acuzata de cumplita fapta a […]…

- Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita in varsta de patru ani. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa, relateaza News.ro.

- Oana Nut, o educatoare de 38 de ani din Timisoara si-a ucis fetita de 4 ani, intr-un mod greu de imaginat: i-a taiat venele de la maini si apoi a inecat-o in cada. Dupa ce a realizat fapta, femeia a sunat la politie, anuntand crima. "Mi-am omorat copilul", a fost anuntul care a ajuns la numarul…

- Educatoarea din Timișoara care și-a inecat fetița de numai 4 anișori avea discernamant in momentul comiterii teribilei crime. Este rezultatul partial al expertizei psihiatrice facute medici...

- Educatoarea din Timișoara care și-a inecat fetița de numai patru anișori, dupa ce i-a taiat venele, n-a avut niciodata probleme de comportament care sa arate ca ar putea recurge la un asemenea gest. Marți, Oana Neț și-a ucis copila dupa o cearta cu soțul, dupa care a incercat sa se sinucida cu erbicid.…

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de suspecta Neț Oana-Razvana sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie (omor comis asupra unui membru de familie – fiica), prevazuta de art. 199 alin. 1 raportat…

- Noi detalii in cazul crimei de seara trecuta de la Timisoara, cand o mama si-a omorat cu sange rece fetita de numai patru ani. I-a taiat venele dupa care a inecat-o in cada. Apoi femeiea a sunat linistita la Politie pentru a marturisi intreaga grozavie. Femeia a baut apoi erbicid pentru a se sinucide,…

- Cine e educatoarea din Timișoara care și-a ucis copilul de 4 ani. O femeie, care s-ar fi certat cu soțul sau la telefon, acesta fiind la serviciu, a recurs la un gest extrem și inimaginabil pentru mulți. Femeia și-a ucis fetița in varsta de doar 4 ani ! Oamenii legii sosiți la fața locului, chiar ea…

- Un caz extrem de socant a avut loc seara trecuta la Timisoara. Politistii au fost alertati in urma unui apel la 112 despre o crima teribila, in care victima a fost o fetita de patru ani, informeaza sursadevest.ro. Principala suspecta in acest caz pare sa fie mama micutei. Aceasta i ar fi taiat venele…

- Potrivit politistilor, femeia care si-a ucis fiica a acuzat stari de rau si a inceput sa vomite, in timp ce politistii faceau cercetarea la fata locului. Aceasta le-ar fi spus oamenilor legii ca a inghitit edbicid, iar politistii au chemat un echipaj SMURD. Femeia a fost preluata de echipajul…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad, au dispus miercuri, 7 martie, punerea in miscare a actiunii penale si au solicitat arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile fata de un politist in varsta de 34 de ani, autorul accidentului rutier de marti dupa-amiaza soldat cu…

- Așa cum era de așteptat, avand in vedere fapta grava comisa și antecedentele lor, Bogdan Nelu Anton și Iulian Doru Filip au ajuns dupa gratii. Judecatoria Vaslui a emis mandate de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile pe numele lor pentru ca au dat foc la sediul poliției din localitate.…

- Doi dintre agenții de paza inregistrați de camerele video se afla sub control judiciar pentru 40 de zile și sunt cercetați penal pentru purtare abuziva și tulburare a liniștii și ordinii publice, in timp ce al treilea – potrivit informațiilor pe care le deținem – a suferit o intervenție chirurgicala…

- Socant, dar adevarat. Cei doi agenti de paza care au snopit in bataie trei tineri au fost prezentati in aceasta dimineata judecatorilor aradeni cu propunerea de arestare preventiva. Magistratii au decis sa nu ii aresteze. „Cei doi inculpati au fost prezentati la Judecatoria Arad cu propunere de arestare…

- Un accident cumplit a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, care leaga Lugojul de Buziaș. Conform spuselor polițiștilor, un barbat de 58 de ani a condus un autoturism dinspre Lugoj spre Timișoara, iar la kilometrul 35, la intrarea in Buziaș, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a patruns…

- O fetița de 6 ani a murit vineri seara in urma unui accident produs intre Timișoara și Lugoj. Inca 3 persoane sunt in stare grava. Fetița se afla in brațele mamei, pe scaunul din dreapta șoferului.

- Politistii din Hunedoara au facut, miercuri, 12 perchezitii intr-un dosar de contrabanda cu tigari, fiind confiscate peste 155.000 de tigarete. Patru persoane banuite ca au adus marfa din spatiul extra comunitar si au distribuit-o in judetele Hunedoara si Timis au fost retinute. Politistii din Hunedoara,…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Scandal la gradinița din Radulenii Vechi. O fetița de doar 4 ani a ajuns singura acasa, pentru ca educatoarea era la chef.Mama copilei a comunicat ca acum o saptamana fiica ei de patru ani, a plecat singura acasa fara ca educatoarea sa o observe.

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea au dispus, la data de 05 februarie 2018 retinerea inculpatului Trasca Dumitru Catalin si punerea in miscare a actiunii penale sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor. La data de 6.02.2018, in urma propunerii de arestare…

- In urma probatoriului administrat in cauza de politisti, tanarul de 20 ani, din mun. Iasi banuit de comiterea furtului a fost retinut pentru 24 de ore. La data de 3 februarie a.c., acesta a fost prezentat Parchetului de pelanga Judecatoria Iasi, care a dispus prezentarea sa catre Judecatoria Iasi cu…

- Duminica, 4 februarie 2018, polițiștii au reușit, in colaborare cu Parchetul de pe langa Judecatoria Dragașani, reținerea a doi tineri banuiți de savarșirea unei infracțiuni de talharie, comisa in Amaraști. In seara zilei de 1 februarie, cei doi tineri de 18 ani, ar fi așteptat persoana vatamata intr-un…

- Pe data de 23 ianuarie, polițiștii au fost sesizați de reprezentanții Primariei Cumpana asupra unor fapte petrecute in vara anului 2017, persoana vatamata fiind o fetița in varsta de 5 ani. Cele doua femei, mama, respectiv bunica, au fost prezentate Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța,…

- Magistratii Tribunalului Iasi au dispus luni seara arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care a injunghiat un politist din trupele speciale aflat in timpul liber. Judecatorii au admis propunerea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi privind arestarea preventiva a unui…

- Politistii din Sebes l-au depistat si retinut, cu operativitate, pe un tanar din oras ce este banuit de comiterea unei talharii asupra unei varstnice. Va fi cercetat in stare de arest preventiv. In noaptea de 20 spre 21 ianuarie 2018, Politia Municipiului Sebeș a fost sesizata de o femeie de 69 de ani,…

- Primarul Nicolae Robu a decis sa puna in practica o propunere facuta de un tanar din Timișoara la intalnirea avuta miercuri seara și sa permita parcarile pe timp de noapte pe doua strazi aglomerate din oraș. Masura intra in vigoare abia dupa ce se aproba in Comisia de circulație constituita…

- Actiunea a fost coordonata de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis. ''Ofiterii DGA Timis au prins in flagrant un agent de politie din cadrul Politiei Timis, in timp ce remitea unei persoane denuntatoare in cauza suma de 550 euro (echivalentul a 2.500 de…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca formatiunea politica va participa, miercuri, la consultarile de la Palatul Cotroceni si are o propunere de premier, pe care însa nu a dorit sa o faca publica. ''Avem propuneri, sigur mult mai buna…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: ​Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin au dispus, la data de 12 ianuarie 2018, punerea in miscare a…

- O brașoveanca, in varsta de 27 de ani care era cautata de autoritațile din Germania pentru furt a fost descoperita de polițiștii de la Investigații Criminale și luptatori din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale, zilele trecute, pe raza municipiului Brașov. Tanara avea un mandat european de arestare…

- Un tanar de 35 de ani din Timisoara a fost decapitat de elicea unei parapante cu motor, duminica dupa-amiaza, pe aerodromul din localitatea timiseana Gelu. Din primele informatii ale Politiei Timis, tanarului i s-a parut ca ceva nu funct...

- Bulevardul Revolutiei – tronsonul situat intre Piata Podgoria si Piata Avram Iancu – va fi reconfigurat si modernizat. Cel putin aceasta e dorinta Primariei Arad. Municipalitatea a initiat procedura de licitatie pentru intocmirea „DALI Reconfigurare si modernizare Bulevardul Revolutiei” – serviciu…

- O șoferița și un bebeluș au ajuns la spital, joi, dupa ce au fost loviți de o mașina SMURD aflata in misiune. Ambulanța transporta un pacient la spital și avea semnalele acustice și luminoase in funcțiune, insa cu toate acestea, salvarea nu a fost observata de șoferița. Femeia, in varsta de 28 de ani,…

- Fetita de 8 ani din Iasi bolnava de cancer careia parintii ii refuzau tratamentul ar trebui sa ajunga miercuri la Spitalul pentru Copii Sf. Maria. Medicii din Timisoara nu au putut sa o opereze asa ca fata va trebui sa faca tratament de chimioterapie. Fetita s-a intors sambata de la Timisoara, unde…

- Copila bolnava de cancer pe care parinții n-au vrut s-o mai lase la tratament este intr-o stare extrem de grava. Dupa ce a stat cinci luni fara s-o vada vreun medic, iar o instanța a decis de urgența ca ea sa fie tratata, fetița a fost adus la Timișoara. Dupa doua saptamani de investigații, doctorii…

- Medicii din Timisoara i-au facut toate investigatiile fetitei de opt ani care este bolnava de cancer si ai carei parinti au fost obligati de instanta sa o duca la spital si au decis ca in faza in care se afla acum, cu o tumora care a metastazat, nu i se poate face un transplant medular, astfel ca…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, medicul Mihai Gafencu a declarat vineri pentru News.ro ca fetita de opt ani din Iasi are o tumora care a metastazat si a invadat totul in jur, astfel ca trebuie inceputa chimioterapia. "Este o malignitate intr-o faza complet…

- Tribunalul Bucuresti a decis cercetarea sub control judiciar a medicului Mihai Lucan, acuzat de procurorii DIICOT intr-un dosare de delapidare cu un prejudiciu de 1 milion de euro. Aceeasi decizie a fost luata in cazul fiului sau si a fostului manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant…

- "La data de 17 decembrie, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui si procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Vaslui au realizat o actiune pentru identificarea si probarea activitatii infractionale a unei persoane banuite de operatiuni cu produse susceptibile de a avea…