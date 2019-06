Timiş: Dublă prelevare de organe pentru salvarea mai multor vieţi O operatie de prelevare de organe de la un pacient in varsta de 58 de ani, care se afla in moarte cerebrala in urma unei rupturi de anevrism, este programata sambata, la Spitalul Judetean Timisoara. O procedura similara a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, de la un pacient de 51 de ani, care suferise un traumatism cranio-cerebral. "S-au prelevat ficatul si rinichii de la pacientul cu traumatism, aceleasi organe fiind prelevate si de la pacientul care este supus interventiei de sambata. Familiile lor si-au dat acceptul pentru prelevari, stiind ca vor fi salvate alte vieti", a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

