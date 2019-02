Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Timis a efectuat dezinfectii in doua locatii din judet unde a fost confirmata pesta porcina africana (PPA).



"Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat prezenta pestei porcine africane intr-o gospodarie din localitatea timiseana Barna, dar si la un cadavru de tineret porcin gasit aruncat pe camp, in apropierea aceleiasi localitati. DSVSA Timis, in colaborare cu lucratori din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis, desfasoara o ancheta in aceste doua cazuri. Au efectuat dezinfectiile de necesitate…