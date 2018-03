Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA Alunecari de teren in comuna Glodeni In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in judetul Post-ul GLODENI: Situația pagubelor provocate de catre alunecarea de teren. A inceput evacuarea oamenilor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O noua alunecare de teren a avut loc, marți seara, pe DN 2N. Pe cele doua drumuri naționale care traverseaza Valea Ramnicului, DN 2N Martinesti-Dumbraveni-Jitia si DN 2R Jitia – Vintileasca, existau pana acum 16 puncte critice, la care se adauga și alunecarea de teren nou creata. Deși…

- Doua comune din judetul Gorj, Turcinesti si Rosia de Amaradia, se confrunta cu alunecari de teren. Astfel, o alunecare de teren s-a reactivat in comuna Turcinesti, de langa Targu Jiu. Primarul localitații a informat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ...

- Echipele de intervenție de la Electrica au realizat o soluție provizorie și au reluat furnizarea de electricitate in satele comunelor Jitia și Vintileasca. Muncitorii de la Electrica au intervenit de azi dimineața dar acțiunea a fost ingreunata de condițiile din padure. Alunecarea de teren din…

- Doua comune din judetul Gorj, Turcinesti si Rosia de Amaradia, au fost afectate de alunecari de teren produse in urma precipitatiilor si a incalzirii vremii, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Prefecturii, Corina Belteu. La Turcinesti a fost afectat drumul comunal 148 Cartiu-Horezu,…

- Ca urmare a precipitațiilor abundente, cu depunere și ulterior topire a stratului de zapada, inregistrate in ultima perioada, Instituția Prefectului Județului Valcea, a transmis un comunicat cu efectele acestor fenomene. Excesul de umiditate inregistrat in ultima perioada, a condus la ...

- Un drum judetean din Olt a fost inchis deoarece apa a erodat acostamentul acestuia, iar pe un altul circulatia a fost restrictionata pe un singur sens in urma unei alunecari de teren. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, in localitatea Teslui, pe DJ 546, circulatia…

- Conform sursei citate, din cele trei case afectate, una era nelocuita. Nu a fost nevoie ca vreo persoana sa fie evacuata. Alunecarea de teren de la Glodeni afecteaza si un drum comunal, precum si mai multe terenuri ale locuitorilor. Totodata, ISU Dambovita precizeaza ca alunecarea de…

- In cursul acestei nopti, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a intervenit in judet ul Mehedint i, pe raza localita t ii Valea Izvorului, unde sase persoane cu doua autoturisme de teren au ra mas blocate i n pa dure, din cauza za pezii.Pompierii militari, i mpreuna cu voluntari din comuna…

- Drumarii deszapezesc principalele sosele din municipiul resedinta de judet, unde s-au depus peste 10 centimetri de zapada. "Echipele firmei de deszapezire intervin in teren, de la miezul noptii, de cand a inceput sa ninga. In prezent se intervine in oras cu 9 autospeciale cu plug pentru…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Valcea a anuntat, ca astazi, la ora 8.00, ca urmare a ninsorilor inregistrate s-a intervenit pentru mentinerea retelelor de drumuri nationale, judetene si locale intr-o stare de viabilizare corespunzatoare astfel: ● Pe reteaua de ...

- Centrul Infotrafic, a anuntat, miercuri, ca circulatia rutiera este ingreunata pe DN 67, in localitatea Barbatesti, judetul Valcea, din cauza unei alunecari de teren produse la kilometrul 460+300. Alunecarea a afectat partea carosabila pe o lungime de aproximativ 20 de metri. "Zona…

- Miercuri dimineata o alunecare de teren din zona Lopatari a blocat soseaua DC 159, in punctul Malul cu Sare. Ca urmare a evenimentului, circulatia auto intre satele Luncile si Terca a fost restrictionata, traficul in zona desfasurandu-se exclusiv pietonal.

- Vremea schimbatoare și precipitațiile din ultima vreme au declanșat alunecari de pamant in sudul țarii. In Prahova și Dambovița zeci de case se afla in pericol dupa ce pamantul a luat-o la vale.

- Sute de gospodarii au ramas fara curent electric, duminica dupa-amiaza, din cauza ploii inghetate care s-a depus pe conductori. Echipele Electrica intervin la aceasta ora pentru ca oamenii sa nu petreaca noaptea in bezna.

- Trei familii din localitatea Valeni Dambovita au fost evacuate la rude, dupa ce o alunecare de teren din comuna le-a pus in pericol casele, se arata intr-un comunicat de presa remis, sambata seara, AGERPRES, de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. Potrivit sursei citate,…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in judetul Dambovita, vineri, 16 martie, s-a reactivat alunecarea de teren din satul Valeni Dambovita, in punctul Lunca, pe o latime de aproximativ 300 de metri, ce a afectat un numar de 11 gospodarii.

- Unsprezece gospodarii din localitatea Valeni - Dambovita sunt afectate de alunecari de teren reactivate in urma ploilor din ultimele zile, iar trei familii au fost nevoite sa se mute din locuintele aflate in pericol.

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26 800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau.O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de 10 metri din carosabil,…

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau. "O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de 10 metri…

- "O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de 10 metri din carosabil, astfel ca, la aceasta ora, se circula doar pe o singura banda, pe sensul dinspre Brasov catre Buzau", a declarat purtatorul de cuvant al Prefecturii Buzau, Gabi Cosma, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate,…

- Circulatia rutiera pe DN 10 Buzau-Brasov este restrictionata la un singur sens de mers in zona kilometrului 26+800, din cauza unei alunecari de teren, au informat, vineri, reprezentantii Institutiei Prefectului a Judetului Buzau. "O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de…

- „Inca se efectueaza lucrari la acest drum. Primul strat a fost turnat, ne-a mai ramas neterminata o portiune de numai 150 de metri. Urmeaza sa se toarne si cel de-al doilea strat, odata cu incalzirea vremii. De curand insa, am avut alunecari de teren in zona. De fapt, primele au avut loc…

- Cresterea brusca a temperaturilor a dus la topirea zapezii in centrul Croatiei, ceea ce a provocat alunecari de teren si inundatii de proportii in localitatea Hrvatska Kostajnica. Cateva case s-au prabusit chiar in timpul unei vizite de lucru a premierului croat, Andrej Plenkovic.

- Douazeci si patru de gospodarii din comuna Drajna, judetul Prahova, sunt izolate din cauza unei alunecari de teren produse in urma scurgerilor de apa de pe versanti. O comisie este luni la fata locului pentru evaluarea situatiei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Alunecare de teren la iesirea din municipiul Bistrita. Mai multe echipaje au intervenit in zona si au imprejmuit perimetrul. Alunecarea s-a produs pe o suprafata de aproximativ 250 de metri patrati Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a anuntat, sambata, ca o alunecare…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a anuntat, sambata, ca o alunecare de teren s-a produs la iesirea din municipiul Bistrita, in zona numita Dealul Jelnei, scrie news.ro. Alunecarea s-a produs pe o suprafata de aproximativ 250 de metri patrati, aproape de…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri, 7 martie.

- Alunecarea de teren a avut loc pe DN 76, intre localitațile aradene Halmagiu și Leasa. Din cauza topirii zapezii și a ploilor abundente din ultima perioada, in cursul zilei de joi, pamantul a luat-o la vale, trecand și de parapetul de susținere construit recent. Pentru ca circulația…

- Viceprimarul localitatii Boldesti Scaieni, Gheorghe Preda, a declarat ca alunecarea de teren s-a produs pe un drum de exploatare din cartierul Seciu. Pamantul s-a surpat o pe suprafata de aproximativ doi kilometri patrati, cea mai mare adancime avand un metru si jumatate. Potrivit acestuia,…

- O cisterna incarcata cu 23 de tone de butanol si octanol s-a rasturnat sambata, pe DN2, in judetul Neamt, la fata locului aflandu-se doua autospeciale si o ambulanta. Pompierii spun ca nu sunt scurgeri din rezervorul mare al cisternei, nefiind afectata incarcatura, inregistrandu-se doar scurgeri…

- Cinci persoane si-au pierdut viata si alte cincisprezece sunt date disparute in urma unei alunecari de teren produse din cauza ploilor torentiale intr-o orezarie teresata din insula indoneziana Java, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Un raport publicat anterior, indica unsprezece persoane…

- O pasarela metalica lunga de 17 metri si inalta de trei metri, care sustinea mai multe conducte care fac parte din reteaua de termoficare a orasului Ploiesti, a cazut peste liniile ferate, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae.…

- In zona au fost dispuse masuri de semnalizare si avertizare a soferilor, fiind montate indicatoare si balize directionale. ''Le recomandam conducatorilor auto sa circule cu prudenta si sa reduca viteza de deplasare pe acel sector de drum'', se precizeaza in informarea IPJ Dambovita.

- Pompierii și echipajul de prim ajutor ai Detașamentului Oraștie au intervenit pentru salvarea unui barbat cazut intr-un rezervor de apa de pe raza localitații Turdaș. Cei care au dat alarma au fost colegii barbatului, in varsta de 47 de ani, care a cazut de pe o scara, de la o inalțime de aproximativ…

- Doua persoane si-au pierdut viata si o alta a suferit rani grave in urma unei alunecari de teren produsa in provincia Java de Est din Indonezia, au anuntat luni autoritatile guvernamentale, citate de Xinhua. Dezastrul natural s-a produs in satul Bayu din districtul Banyuwangi al provinciei,…

- In aceasta dupa-amiaza, salvatorii din Balți au fost alertați pentru a interveni pe o adresa din oraș, intrucit era nevoie de ajutor, pentru deblocare și salvare a unui micuț. Din primele informații, se știa ca mama copilului a ieșit din casa, iar ușa s-a inchis, blocindu-se, cheile fiind uitate in…

- Mai multe echipaje ale pompierilor, ambulantei si politiei au intervenit marti seara pe strada Cuza Voda. Echipele de interventie s-au deplasat la unul dintre imobile dupa ce un apel la 112 a anuntat ca o femeie ameninta ca va da foc casei. Pompierii au luat toate masurile pentru ca femeia sa nu isi…

- Pompierii au intervenit duminica seara, in Gara Ronat din Timisoara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la compartimentul motor al unui tren Regiotrans, un numar de 25 de persoane din doua vagoane autoevacuandu-se in siguranta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Banat.…

- Hidratii de metan din Marea Neagra sunt in curs de destabilizare datorita evolutiei salinitatii acestei intinderi de apa care odinioara era un lac de apa dulce, fapt care ar putea provoca alunecari de teren submarin, sustine un studiu publicat...

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma catastrofalelor alunecari de teren din sudul Californiei, unde ploile abundente au declanșat inundații, potrivit BBC.Alte peste 160 de persoane au fost internate in spitale, dintre care 4 se afla in stare critica.

- Cel putin 13 persoane au murit si mai multe case au fost distruse in comitatul Santa Barbara din statul american California, marti, in urma unei ploi puternice care a provocat o alunecare de teren de pe muntii Santa Ynez, care au ramas fara vegetatie dupa incendii de padure recente.

- Autoritatile din California au ordonat o serie de evacuari obligatorii în cursul zilei de luni, dupa ce Serviciul National de Meteorologie din Statele Unite a emis un avertisment pentru ploi abundente si pentru posibile viituri si alunecari de teren în zonele afectate recent de un incendiu…

- Pompierii din Macin au fost chemați in ajutor pentru salvarea unui adolescent de 17 ani care a ramas blocat, timp de aproape 4 ore, pe un versant din Munții Dobrogei. Minorul a fost in final coborat fara a avea nevoie de ingrijiri medicale.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Sectia Macin au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru salvarea unui adolescent, in varsta de 17 ani, care era blocat pe un versant in apropierea localitatii Greci, zona Cascade.Potrivit ISU…

- Un incendiu s a produs in aceasta dupa amiaza la Eforie Nord, la o casa situata pe strada Marasesti nr. 15. Intervin pompierii, cu doua autospeciale de la statiile Tuzla si Eforie Un copil de patru cinci ani a ramas blocat in locuinta. Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Pompierii spun ca explozia s-a produs marți dimineața, pe strada Nistor Oprean din Sannicolau Mare. La momentul respectiv, in imobil se aflau un barbat in varsta de 55 de ani și o femeie de aproximativ 70 de ani, conform acestora. Nimeni nu a anunțat, insa, la 112 și nici direct autoritațile…

- Pompierii timisoreni au fost chemati, vineri seara, sa stinga un incendiu la o locuinta din comuna limitrofa Giroc, care a pornit de la un scurtcircuit provocat de un caine care a ros cablul electric. ''La locul interventiei s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autosanitara…