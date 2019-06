Stiri pe aceeasi tema

- Operațiunea de capturare a criminalului care a ucis un polițist a fost una de amploare, iar in sprijinul colegilor timișeni au venit și 15 membri ai Serviciul pentru Interventii si Actiuni Speciale (SIAS) de la București. Luptatorii SIAS și-au incheiat misiunea in Banat cu un mesaj emoționant postat…

- Reprezentanții orașelor Timișoara și Novi Sad, Capitalele Europene ale Culturii in 2021 au semnat, marti, un protocol de colaborare pentru a realiza... The post Parteneriat intre Timișoara și Novi Sad, Capitalele Europene ale Culturii in 2021 appeared first on Renasterea banateana .

- Astfel, sâmbata seara va avea loc o noua ediție „Noaptea Muzeelor”, eveniment cultural în care universitațile și centrele culturale din Cluj-Napoca organizeaza expoziții, vernisaje și evenimente inedite, cu acces gratuit pentru public, dedicate nopții de 18 mai. „Și…

- Toate cinematografele din Timisoara se vor transforma semnificativ in perioada urmatoare, operatiunile demarate de primarie fiind in diferite stadii. Locatiile au fost preluate dupa ani de zile de dispute cu fosta regie de stat RADEF, aflandu-se intr-o stare avansata de degradare. Au demarat operatiunile…

- Proiectul a fost demarat de UMF Timișoara, fiind supervizat de Organizația Mondiala a Sanatații. Zilele acestea, Facultatea de Medicina Dentara din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie (UMF) Timișoara a demarat un proiect unic pentru Romania, ce iși propune sa realizeze prima evaluare naționala…

- Un cartier rezidential cu totul special se construieste in Timisoara. Proiectul este inspirat de satul rotund din Banat, unic in țara și declarat monument istoric de Ministerul Culturii. 14 milioane de euro au fost investite in "satul vertical", un ansamblu rezidențial plin de verdeața in care oamenii…

- Prognoza lunii mai de teatru anunța vreme buna la TNTm, mai exact patru saptamani pline de spectacole. Luna mai aduce pe cele trei scene ale Teatrului Național din Timișoara cateva dintre cele mai apreciate titluri ale sale. Este o luna plina de spectacole memorabile, spectacole pentru copii, musical-uri,…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in urma cu putin timp, pe Autostrada A1, la km 460.Elena Megherea, purtatorul de cuvant al ISU Banat, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "s a primit un apel pe SNUAU 112 privind producerea unui accident rutier pe Autostrada A1 km 460, sensul de mers Lugoj…