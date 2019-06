Timiş: Copilul căutat de scafandri a fost găsit inconştient Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a informat ca baiatul, in varsta de opt ani, a fost gasit la ora 22,17. Dupa anuntarea disparitiei baiatului de catre un alt copil, de 11 ani, cu care era la scaldat, au fost alertate si forte din alte patru subunitati si s-a intervenit la fata locului cu doi ofiteri, 22 de subofiteri, trei autospeciale de serviciu, doua autospeciale de interventie, o autospeciala scafandri de la ISU Arad, un microbuz, cinci barci, cinci baloane de iluminat si cinci generatoare de curent. Copilul plecase la scaldat cu alti copii si la un moment dat a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

