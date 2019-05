Stiri pe aceeasi tema

Furtuna care a lovit Timișul in noaptea de duminica spre luni a provocat mai multe pagube in județul Timiș. In urma fenomenelor meteo periculoase

- Acoperișul unui bloc a cazut pe doua mașini, iar cațiva copaci au fost doborați la pamant, sambata, la Timișoara, in urma unei furtuni, pompierii intervenind pentru inlaturarea lor, conform Mediafax.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Timis au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata pe bulevardul Dragalina din municipiul Timisoara. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, in cursul diminetii, ISU Timis a fost solicitat sa intrevina…

- Pompierii aradeni au intervenit la peste 30 de incendii de miristi, la sfarsitul saptamanii trecute, fiind afectate sute de hectare de terenuri arabile, insa amenzi nu au putut fi date pentru ca nu au fost depistate persoanele care care au dat foc vegetatiei uscate. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Mai multi arbori au fost doborati de vantul puternic care a afectat, luni, judetul Botosani, unul dintre acestia avariind doua autoturisme parcate pe o strada din municipiul Botosani. De asemenea, un copac rupt a blocat drumul judetean care leaga municipiul Botosani de comuna Roma, iar un altul a cazut…

- Un echipaj de pompieri a fost chemat, sambata dimineata, in cartierul Blascovici din Timisoara, pentru a salva un caine dintr-un copac. Oamenii care locuiesc in zona spun ca, probabil, stapanul ar fi aruncat animalul pe fereastra, iar acesta s-a agatat de crengile copacului.Purtatorul de cuvant…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, Elena Megherea, a declarat pentru News.ro ca pompierii au fost solicitati sambata dimineata, in jurul orei 5.30, sa salveze un caine dintr-un copac. "Am fost solicitati sa intervenim pentru o degajare de caine din copac.…