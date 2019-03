Angajatii companiei Nestle din Timisoara au protestat, luni dupa amiaza, fiind nemultumiti ca dupa ce conducerea fabricii a anuntat lichidarea afacerii din zona, le-a oferit pana la 13 salarii compensatorii, in functie de vechime, in timp ce colegii lor din Germania sau Franta au primit, in conditii similare, pana la 50 de salarii compensatorii. Vizati direct de aceste concedieri sunt peste 350 de salariati. Presedintele Sindicatului Nestle, Ovidiu Bolovan, a declarat ca angajatii nu au reusit sa se inteleaga cu conducerea in privinta platilor compensatorii. "Protestam pentru ca nu am reusit sa…