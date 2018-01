Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de studenti, membrii ai Asocietiei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) au organizat sambata seara un protest, cu ocazia caruia a avut loc si o inmormantare simbolica a Justitiei.

- Peste 200 de studenti din toata tara protesteaza, sâmbata seara, în centrul Timisoarei, fata de legile justitiei. Ei au depus candele aprinse lânga un sicriu pe care scrie “Justitie&", potrivit Mediafax.

- 6-6, au venit studenții! Din București, Cluj, Constanța, Petroșani sau Timișoara. In Piața Victoriei a avut, sambata seara, cel mai viu protest din ultima perioada. Au fost peste 200 de tineri, care au spus cat se poate de clar ca nu vor sa-și paraseasca țara, dar nici nu vor sa inghita toate modificarile…

- Aproximativ 200 de studenti din 15 centre universitare din Romania s-au adunat, la Timisoara, iar sambata seara, au participat la un protest fata de modificarile legilor Justitiei. Tinerii au venit incolonati, din Complexul Studentesc, pana in Piata Victoriei, purtand pe umeri un sicriu…

- Premierul Tudose nu se baga in treaba lui Toader privind schimbarea Laurei Codruța Kovesi. Zice ca ministrul Justiției a vrut sa-i spuna ce decizia a luat, dat el a refuzat sa afle, ca e mai bine așa. ”Nu e o problema de Guvern” a spus premierul intr-o declarație televizata, lasandu-l pe Tudorel Toader…

- Peste 2.500 de persoane au protestat sambata seara in Bucuresti si in mai multe municipii din tara fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei. * Circa 200 de persoane au protestat, sambata, in fata Palatului Parlamentului, fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei,…

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar la ora 19.00 au pornit in marss spre Palatul Parlamentului.

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat admiterea cererii de aparare a independentei sistemului judiciar formulata de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, anuntul fiind facut miercuri, dupa ce, cu o zi in urma, plenul a avut pe ordinea de zi Raportul Inspectiei Judiciare…

- Parlamentarii USR au protestat cu muzica fața de amendamentele depuse de PSD in cadrul ședinței Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Deputații Uniunii au afirmat ca social-democrații nu fac altceva decat sa ingroape justiția așa ca la boxele din sala de ședințe a rasunat “Recviem” al lui Mozart.…

- Zeci de judecatori si procurori din Timisoara au iesit luni seara in fata Palatului Dicasterieal din Timisoara pentru un protest tacut fata de legile Justitiei. Cateva zeci de timisoreni i-au asteptat pe judecatori si procurori in strada, aplaudandu-i pe parcursul intregului protest, care a durat aproape…

- Judecatorul Dragos Calin, care a protestat luni pe treptele de la Curtea de Apel Bucuresti fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea Codurilor penale, a afirmat ca manifestarea organizata de magistrati nu are nicio legatura cu politicul, ci vizeaza…

- Peste 200 de persoane au participat, ieri, la un protest mut, de 30 de minute, in Piata Victoriei. La flashmob-ul organizat pentru sustinerea Justitiei, participantii s-au asezat cu fata spre cladirea...

- Parlamentul nu mai este organul reprezentativ al poporului, a declarat la RFI europarlamentarul Monica Macovei, care a comentat propunerile de modificare a legilor justitiei si Codului de Procedura Penala.Citeste si: Un fost director SIE RUPE TACEREA: Aranjament SOC intre Casa Regala si Guvern,…

- ACTUALIZARE 18.20. Numarul protestatarilor din Piața Victoriei a ajuns la 600. Oamenii scandeaza „Timișoara”, „Hoții”, „Justiție, nu corupție”. Este un protest tacut, cu oameni care si-au acoperit ochii cu benzi negre. Cu toții stau cu fața spre Guvern. Ei spun ca vor ramane așa, in tacere, timp de…

- Update Protestele s-au colorat. Cateva zeci de persoane au participat, duminica dupa-amiaza, in Piata Victoriei, la un flashmob pentru „sustinerea Justitiei”, purtand la gura si ochi benzi negre. Protestatarii au stat cu fața spre Palatul Victoria, in tacere, timp de 30 de minute. Apelul pentru flashmob…

- Protest mut in Piața Victoriei, duminica 17 decembrie. Pe pagina de Facebook a evenimentului, organizatorii i-a indemnat pe cetatenii care doresc sa sustina Justitia din Romana sa participe la manifestare. Protestul a inceput in jurul orei 15.00. Este un protest tacut, cu oameni care si-au acoperit…

- "Iesim duminica sa tragem un semnal de alarma fata de asaltul impotriva justitiei. Hai sa fim cu totii in strada duminica pentru a da alarma! Tacerea noastra e puterea lor, asa ca hai sa facem galagie! Luptam pana la capat", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului, intitulat dupa discursul…

- "Duminica incercam și altceva. Haideți sa ne strangem cu toții la ora 15.00 in Piața Victoriei și sa facem cel mai mare flashmob pentru susținerea Justiției. Dupa ce ne strangem, ne punem cu benzi negre pe ochi și stam in tacere 30 de minute. Fara sa vedem, fara sa putem spune ceva. Neputincioși.…

- Plenul Camerei Deputatilor dezbate si da vot final astazi asupra altor doua legi privind Justitia - 304/2004 privind organizarea judiciara si 317/2004 privind functionarea CSM. Anterior dezbaterii celor doua acte normative, va fi supusa votului plenului modificarea propusa de Florin Iordache la Regulamentul…

- Protestul este programat joi, 7 decembrie, la ora 19, in Piața Libertații din Timișoara. „Marți, 12 decembrie, vor continua sa voteze legile Justiției! Pana atunci noi trebuie sa trezim intreaga Romanie și sa o scoatem in strada! Pentru ca dorim ca Justiția sa fie independenta,…

- Ceva mai paradoxal și mai absurd politic, nu am mai auzit: PSD – partidul care sta confortabil la guvernare, cu o majoritate parlamentara solida, care controleaza masiv administrația locala, prin numarul dublu de primarii, fața de opoziție, partidul cu cele mai multe televiziuni și entitați media alaturi,…

- Sunt tensiuni uriase în PSD, dupa aparitia stenogramelor în care primarul Capitalei, Gabriela Firea, si premierul Mihai Tudose si-au aruncat acuzatii grave. Nu este exclus ca social-democratii sa puna la cale înlaturarea lui Tudose de la Guvern, șeful PSD, Liviu Dragnea,…

- Departamentul de Stat al SUA a dat publicitatii, luni, o declaratie prin care isi exprima ingrijorarea fata de slabirea independentei justitiei in Romania si cere Parlamentului sa respinga propunerile care afecteaza statul de drept si lupta impotriva coruptiei. „Statele Unite observa cu ingrijorare…

- Proteste de amploare nu sunt doar in Bucuresti, dar si la Sibiu, in orasul lui Klaus Iohannis. Desi se credea ca la aceasta manifestatie vor fi cateva sute de oameni, surpriza este de proportii. Peste 4000 de oameni protesteaza impotriva Executivului.Citeste si: Jandarmeria ia pozitie dupa…

- Un nou protest fața de Guvernul Tudose are loc, in aceasta seara, la Timișoara. Peste 1.100 de oameni au anunțat pe Facebook ca vor participa, in Piața Victoriei, de la ora 19.00, la miting-ul intitulat “Justiție, nu corupție”. Aceștia sunt nemulțumiți, in special, de proiectul legilor Justiției.…

- „Inspecția Judiciara trebuie sa aiba statut independent, sa nu fie sub absolut nimeni și sa fie sub control parlamentar, pentru ca Parlamentul este exponentul poporului roman. Sub control parlamentar trebuie sa fie orice fel de instituție, inclusiv SRI-ul, pentru ca Parlamentul e poporul”, a declarat…

- Judecatorii noi numiti în functie ar putea avea mandat unic, valabil pâna la vârsta de pensionare. Modificarea este propusa de seful de la Justitie, Vladimir Cebotari, si va fi examinata de Guvern, transmite publika.md În prezent, conform articolului 116 din Constitutie,…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache (PSD) considera ca protestatarii care si-au manifestat nemultumirea, duminica, fata de proiectul de modificare a legilor Justitiei fie au fost dezinformati, fie nu cunosc legile. „Din punctul meu de vedere, solicitarile din Piata…

- "Ori exista o foarte mare dezinformare, ori cei care protesteaza nu cunosc legile, pentru ca cele doua probleme invocate - cea cu nunirea si revocarea procurorilor, noi am prevazut presedintele sa fie cel care are ultima semnatura, iar in ceea ce priveste Inspectia Judiciara, noi am prevazut sa fie…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, luni, ca oamenii care au protestat duminica seara nu stiut ce scrie in proiectele de modificare a legilor justitiei. Iordache a sustinut ca ”ori exista o foarte mare dezinformare, ori cei care protesteaza nu cunosc legile”. ”Ori exista o foarte mare dezinformare,…

- "Din punctul meu de vedere, solicitarile din Piața noi tocmai le-am transpus in lege. Ori exista o foarte mare dezinformare, ori cei care protesteaza nu cunosc legile, pentru ca cele doua probleme invocate: cea cu numirea și revocarea procurorilor — noi am prevazut ca președintele sa fie cel care…

- Aproximativ 13.000 de persoane au protestat in Timișoara, Cluj Napoca, Sibiu, Iași și Brașov fața de proiectul de modificare a Legilor Justiției și a altor proiecte legislative, dar și fața de politicienii din coaliția de guvernare. UPDATE Protest București — Peste 12.000 de oameni…

- La fel ca in toate marile orase din tara, protestele #rezist vor reincepe din aceasta seara, de la ora 19.00. Adunarea s-a dat in Piata Victoriei, iar organizatorii care le cer oamenilor sa iasa in strada sub sloganul „nu vrem sa fim o natie de hoti” sustin ca „1. Proiectul de modificare a Legilor Justiției…

- Tudor Chirila le cere românilor sa iasa în strada pentru apararea justiției. ”Și ne-am întors de unde am plecat. Dupa aproape un an de guvernare în care nu au facut nimic decât sa oboseasca populația cu scandaluri, masuri halucinante…

- Partidul Național Liberal incurajeaza membrii și simpatizanții sai sa participe la manifestarile de protest impotriva actualei guvernari care dorește sa subordoneze Justiția pentru inchiderea dosarelor penale ale liderilor PSD – ALDE. Atacul la independența Justiției trebuie sa inceteze! Partidul…

- Liderul PMP Traian Basescu a declarat, vineri, la Timisoara, ca cel mai tare il sperie Justitia si ca partidul sau va sustine in Parlament modificarea legilor din acest domeniu, insa cu unele conditii legate de statutul magistratilor.Intrebat, intr-o conferinta de presa, de ce se teme cel…

- Protest in Piata Victoriei. Zeci de oameni au scandat impotriva ministrului Justitiei . Zeci de oameni s-au strans in duminica seara in Piața Victoriei pentru a protesta impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii au desfașurat un tricolor lung de cațiva metri și au scandat atat impotriva…

- Zeci de oameni s-au strans in duminica seara in Piața Victoriei pentru a protesta impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii au desfașurat un tricolor lung de cațiva metri și scandeaza atat impotriva ministrului Justiției cat și a intregului Guvern, scrie dcnews.ro. Protestatarii…

- Zeci de oameni s au strans in aceasta seara in Piata Victoriei pentru a protesta impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii au desfasurat un tricolor lung de cativa metri si scandeaza atat impotriva ministrului Justitiei cat si a intregului Guvern, informeaza Romania TV.Potrivit…

- Zeci de oameni s-au strans in duminica seara in Piața Victoriei pentru a protesta impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader.Protestatarii au desfașurat un tricolor lung de cațiva metri și scandeaza atat impotriva ministrului Justiției cat și a intregului Guvern, scrie dcnews.ro.…

- Protestatarii au desfașurat un tricolor lung de cațiva metri și scandeaza atat impotriva ministrului Justiției cat și a intregului Guvern, scrie dcnews.ro. Iata mesajul cu care protestatarii au fost indemnați sa iasa in strada: "Luptam pentru o justitie independenta de orice imixtiune…

- Actualul ministru al Justitiei profita de faptul ca legile Justitiei vor fi promovate de Parlament si nu de Guvern si se spala definitiv pe maini de aceasta spinoasa chestiune. Toader a zis bogdaproste dupa ce coalitia a decis ca parlamentarii vor prelua responsabilitatea modificarii legilor Justitiei.…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, ii ia apararea actualului președinte al CCR, Valer Dorneanu, dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii l-a acuzat ca a incalcat independența justiției. Zegrean susține ca justiția este ”prea sensibila”, daca la orice luare de poziție…

