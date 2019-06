Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii oraselor Timisoara si Novi Sad, capitalele culturale Europene ale Culturii – in 2021 au semnat, marti, in orasul de pe Bega, un protocol de colaborare pentru a realiza evenimente comune si pentru a se sustine reciproc in perioada urmatoare.

- Parteneriat important de colaborare semnat astazi intre Timișoara și Novi Sad (Serbia). Cele doua orașe aflate la mai puțin de 150 de kilometri distanța unul de celalalt vor fi Capitale Europene ale Culturii in 2021, iar reprezetanții s-au intalnit pentru semnarea protocolului de colaborare pentru realizarea…

- Președintele PRU Romania, Bogdan Diaconu, acuza UDMR de manipulare, dupa ce maghiarii au anunțat ca rup parteneriatul cu PSD-ALDE. Bogdan Diaconu susține ca aceasta manevra este de fapt incercarea UDMR de a caștiga voturile maghiarilor.Citește și: Guvernul Romaniei a aprobat recunoașterea…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința din data de 23 mai, o Hotarare privind recunoasterea Asociației Timișoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii ca fiind de utilitate publica.Citește și: BEC a emis o circulara privind acordarea unei zile libere membrilor birourilor electorale si operatorilor…

- Asociația Timișoara 2021 Capitala Europeana a Culturii a facut, ieri, un pas extrem de important in perspectiva evenimentului care va incepe peste mai puțin de doi ani. Președintele consiliului director Horațiu Rada a depus, oficial, la Guvern toate documentele și cererea pentru ca asociația sa fie…

- Adunarea Generala a membrilor Asociatiei Timisoara 2021- Capitala Europeana a Culturii l-a cooptat pe actorul Ion Caramitru in Consiliul Director al Asociatiei, in calitate de personalitate publica din domeniul culturii, cu profil international.

- In cadrul adunarii generale a membrilor Asociației Timișoara 2021- Capitala Europeana a Culturii din data de 15 aprilie 2019, au fost discutate și aprobate... The post Noi membri in Consiliul director al Asociației Timișoara 2021 appeared first on Renasterea banateana .

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii in parteneriat cu Centrul Cultural Plai și comunitatea creativa a orașului organizeaza, in perioada ... The post A inceput programul Bega! al Asociației Timișoara 2021 appeared first on Renasterea banateana .