- Daniel Boaru, barbatul care l-a gazduit in casa buninii sale pe ucigașul Ionel Marcel Lepa, cel care a impușcat mortal un polițist in județul Timiș, a fost reținut. El este acuzat de lovire sau alte violențe și amenințare.Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre un alt dosar pe care…

- Capturarea lui Marcel Lepa, cel care l-a impușcat pe agentul Cristian Amariei, in timpul unei acțiuni la Izvin, poate sa devina oricand scenariu de film. Dupa ce ieri, trupele speciale au descins in casa din Remetea Mare, anchetatorii au observat pete de sange pe tocul ușii, iar bunica prietenului lui…

- Este informația momentului! Marcel Lepa, barbatul care a împușcat mortal un polițist, duminica, la Izvin, a fost prins în aceasta dimineața la Remetea Mare. Oamenii legii l-au luat prin surprindere și nu au tras niciun foc de arma pentru capturarea lui.

